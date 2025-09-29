El análisis del Camp Nou y el regreso de Odriozola, esta tarde en El Vestuario de COPE Gipuzkoa

La Real Sociedad cayó por 2-1 en el Camp Nou, pero dejó una imagen más competitiva de lo que apuntaba su clasificación. El equipo de Sergio Francisco se adelantó con un tanto de Álvaro Odriozola, que volvía a jugar tras un largo calvario de lesiones. El Barça remontó con goles de Koundé y Lewandowski, en un duelo marcado por la polémica en el saque de esquina que precedió al primer tanto culé.

Odriozola rompe su infierno personal

El lateral donostiarra fue el gran protagonista del partido. Marcó el gol de la Real y después, visiblemente emocionado, reconoció haber «vivido un infierno» en los últimos meses. Su regreso fue celebrado por compañeros y aficionados, que vieron en él un ejemplo de superación.

Un plan para competir en Barcelona

Sergio Francisco sorprendió con un once repleto de canteranos: Aihen, Turrientes, Pablo Marín y Guedes fueron titulares. La idea era clara: juntar líneas, robar y contragolpear. Durante varias fases, la Real tuvo contra las cuerdas al conjunto blaugrana, que necesitó la calidad de Lewandowski y Lamine Yamal para dar la vuelta al marcador.

Mensaje a los fichajes y dudas en la enfermería

La suplencia de jugadores como Kubo, Brais Méndez, Sergio Gómez o Carlos Soler deja abiertas incógnitas sobre su encaje inmediato en el equipo. Además, la enfermería sigue llena: Aramburu arrastra molestias en la rodilla, Oskarsson continúa en readaptación y Yangel Herrera empieza a asomar en los entrenamientos.

Remiro sostiene, Sadiq repite

Otro de los nombres propios fue Álex Remiro, que volvió a demostrar su seguridad bajo palos. Arriba, Sergio Francisco apostó de nuevo por Umar Sadiq como referencia ofensiva, por delante del canterano Karrikaburu, decisión que divide opiniones en el entorno txuri urdin.

El análisis en El Vestuario de COPE Gipuzkoa

Todo lo ocurrido en Barcelona y las claves del presente de la Real se analizan esta tarde en El Vestuario de Deportes COPE Gipuzkoa, con Marco Antonio Sande al frente y los comentarios de Mauri Idiakez, Bixio Gorriz y Aitor López Rekarte.

Escúchalo de lunes a viernes, de 15.25 a 16.00 h, en el 99.8 FM, en cope.es y en las aplicaciones móviles de COPE.