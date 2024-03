Deportes COPE Gipuzkoa reflexiona sobre la estrategia de la Real Sociedad tras caer ante el PSG

En un evento especial con motivo del Centenario del Club Deportivo Loiolatarra, la tertulia deDeportes COPE Gipuzkoa se congregó para analizar la reciente derrota de la Real Sociedad ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA. La emisión, llevada a cabo en las instalaciones del club histórico en San Sebastián, reunió a los habituales Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez, acompañados en esta ocasión por dos leyendas como Bixio Gorriz y Diego Álvarez, ambos campeones de Liga con la camiseta txuri urdin.





Sande, jefe de Deportes COPE Gipuzkoa, cuestionó la estrategia conservadora adoptada por la Real Sociedad:"Antes de entrar al campo un directivo me decía que lo mejor era estirar el partido. Yo no daba crédito, estaba ojiplático. Tienes que ir a fuego desde el principio, y si tienes que morir, mueres en la orilla. Especular contra estas bestias del PSG es un error".





Mauri Idiakez, periodista de Deportes COPE Gipuzkoa, también aportó suácida perspectiva sobre el desempeño del equipo guipuzcoano, enfatizando la importancia de la actitud ofensiva: "Yo este fútbol moderno no lo entiendo. Cuando salió Barrenetxea y le vi las dos primeras jugadas lo que hice fue cabrearme más. Me pregunté, ¿por qué no está para salir titular este tío? Juégate media hora de fuego de Barrenetxea porque igual te resuelve el partido".









Los participantes en la tertulia coincidieron en la necesidad de una aproximación más audaz desde el inicio del encuentro, especialmente considerando la calidad del adversario y la urgencia de remontar el marcador global. Bixio Gorrizcompartió esta opinión: "Es un tipo de partido, después de haber perdido 2-0 en París y contra un equipo como ellos, en el que tenías que arriesgar sí o sí. Salir desde el principio a ver si les creabas una desconfianza en defensa".





El análisis también destacó el dominio del PSG en el terreno de juego, así como la influencia de la táctica sorpresiva empleada por el equipo francés. Diego Álvarez comentó: "La sorpresa táctica de Luis Enrique colocando a Mbappé en esa posición desconcertó un poco a la media de la Real Sociedad, estaba desequilibrado el equipo, a rebufo del PSG".









La tertulia de Deportes COPE Gipuzkoa, celebrada en honor al Centenario del Club Deportivo Loiolatarra, ofreció un análisis minucioso sobre la derrota de la Real Sociedad en la Liga de Campeones de la UEFA, resaltando la importancia de una estrategia valiente y la adaptación táctica en el contexto de competiciones de alto nivel. La emisión completa del programa está a tu disposición en cope.es.