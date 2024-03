Mauri Idiakez: «Mi equipo quedó eliminado y no dio la talla. No estaba para celebrar».

Hace tiempo que vengo diciendo que futbolísticamente me he quedado en otra época, y estoy muy orgulloso de ello. Asisto absorto al final del partido contra el París Saint Germain en Anoeta.De cómo una Real Sociedad ha quedado eliminada. Ya no tiene más objetivos que el de clasificarse para Europa por quinto año consecutivo. Y no está fácil, viendo a las maltrechas tropas.





El calendario a corto plazo es asequible: Granada y Cádiz antes del parón. Si no hacemos seis de seis, se apagan todas las luces. Después de haber hecho un pobrísimo partido, especialmente en la primera mitad, y una reacción racional en los últimos compases, el campo festeja y canta el "Txoria Txori" mientras el árbitro pita el final del encuentro. Lo siento mucho, pero yo no estaba para celebrar ni cantar nada. Mi equipo había quedado eliminado y, sobre todo, mi equipo no había dado la talla. Me viene a la cabeza inevitablemente el famoso partido contra el Inter en Atocha. Situación bastante similar a la de ayer en cuanto a milagro-remontada. Aquel día sí me fui contento de mi Real pese a haber quedado eliminados. Mi Real había ganado dos a cero. El poderosísimo Inter había pasado una de las peores noches de su vida. Perdónenme la palabra, pero aquel día "acojonamos" a los italianos, que tuvieron que robarnos y cosernos a patadas para clasificarse. Aquel día dormí orgullosísimo de mi Real. Esta pasada noche no.

Mauri Idiakez: «futbolísticamente me he quedado en otra época, y estoy muy orgulloso de ello»





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Sobre todo porque lo que se nos había vendido la víspera había sido un auténtico tsunami Blanquiazul y yo en el primer tiempo no lo vi. Imanol llegó a decir que los que no creíamos en la remontada no entendíamos de fútbol. Tremendo... El equipo se ha quedado en dos martes negros ya con un único objetivo: meterse en Europa por quinto año consecutivo. Sería también tremendo... Pero yo creo que lo va a lograr. Otro tema es que ahora la Conference nos parezca choped. Pero voy teniendo bastante claro que si no logra el objetivo, Imanol va a tener su continuidad en el aire. Pero creo que lo va a lograr. Lo dicho, discúlpenme, si quieren me pongo de rodillas, pero me he quedado en otra época. Yo no festejé lo de ayer... Lo que sí festejé es que no se produjeran incidentes graves en un día en el que se había anunciado una auténtica guerra. Normalmente cuando mucho se espera, poco ocurre. La exhibición que hizo la Ertzaintza de lo requisado a "seguidores" de la Real Sociedad me dejó con los pelos de punta.

Mauri Idiakez: «Si la Real no logra el objetivo, Imanol va a tener su continuidad en el aire»

PD. Aperry muy bonito el cuadro que le regalaste a Al Khelaifi... ¿Para cuándo algún regalo a la afición de la Real? Porque sigue esperando que financies algún viaje...

?? Se ha celebrado la comida de directivas antes del partido. ¡Disfrutemos de una gran noche europea!#UCL | #WeareRealpic.twitter.com/742GIeRotD — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 5, 2024