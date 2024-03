Paco González señala lo que le ha faltado a la Real Sociedad para poder remontar al PSG

La Real Sociedad ha caído eliminada en los octavos de final de la Champions Leaguetras perder por 1-2 en el Reale Arena con el PSG. Los donostiarras venían con un 2-0 en contra del Parque de los Príncipes y soñaban con la machada en casa y ante su público. No ha podido ser y la aventura europea de los de Imanol Alguacil ha terminado ante uno de los grandes favoritos al título.

Un doblete de Mbappé elimina a la Real Sociedad de la Champions League La estrella del PSG brilló en San Sebastián y llevó a su equipo a los cuartos de final ante una Real Sociedad superada (1-2). Mikel Merino recortó diferencias. 05 mar 2024 - 20:20

Doblete de Mbappé

Kylian Mbappé ha sido el gran protagonista del partido con sus dos goles. La estrella gala, que ya había firmado el primero de los dos tantos parisinos en el Parque de los Príncipes ha hecho dos dianas, una en cada mitad y ha metido a su equipo en cuartos de final. Dos zarpazos, el primero con un trallazo al palo largo tras quebrar a Zubeldia dentro del área y el segundo después de un pase largo de Dembelé definiendo por el palo corto ante Remiro. Mikel Merino hizo el tanto del honor en el minuto 89.

Atrás ha quedado su polémica con Luis Enrique después de ser sustituido el pasado viernes al descanso en el partido ante el Mónaco que acabó con 0-0. "Nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Mbappé, algún día no estará aquí", había asegurado el técnico asturiano días antes de esta polémica decisión. Por suerte para el PSG ambos hablaron el pasado domingo y la gran estrella ha dado su mejor versión en San Sebastián.

Mbappé abrió el marcador en el minuto 15 con un gran disparo. EFE.





La caída de la Real Sociedad

Es la segunda desilusión para la hinchada donostiarra en apenas una semana. Hace exactamente 7 días, la Real Sociedad caía eliminada en las semifinales de la Copa del Rey tras perder en los penaltis ante el Mallorca. Los de Imanol Alguacil se encuentran en el peor momento de la temporada. Y es que de los últimos 10 partidos solo han ganado dos: 1-2 en Copa ante el Celta de Vigo y 1-2 en LaLiga ante el Mallorca.

La de este martes ante el PSG es la tercera derrota consecutiva de la Real Sociedad. Los txuri-urdin venían de perder por 1-3 y por 3-2 en Liga ante Villarreal y Sevilla respectivamente. De hecho, su mala racha ha provocado que el volver a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada sea una quimera. El equipo es, ahora mismo, séptimo en la tabla con 40 puntos, quince menos que el Atlético de Madrid, cuarto clasificado.

Incluso corre peligro la plaza europea porque si el Mallorca gana la Copa del Rey, el séptimo no jugará competición internacional la próxima temporada. Toca remar y levantarse lo antes posible tras los varapalos recibidos.

El comentario de Paco González

"Da rabia, pero no es un cante", aseguró tras la eliminación Marcos López en el micrófono de Tiempo de Juego. Paco González fue más allá e intentó radiografiar cuáles habían sido los pecados cometidos por el equipo de Imanol para no conseguir remontar a un PSG que esta temporada no había ganado a domicilio en Champions.

"Es la sensación de que no ha muerto de valiente la Real Sociedad, es muy fácil decirlo", explicaba un Paco González al que le ha faltado un poco más de peligro por parte de los donostiarras que no se han creído del todo sus opciones de poder remontar la eliminatoria. Un equipo agazapado que salvó el tramo final con todo perdido no ha sido fiel a su juego alegre y valiente.

Canal de WhatsApp de Tiempo de Juego

