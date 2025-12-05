Señalan el 'problema real' en el vestuario de la Real Sociedad por el rendimiento de los fichajes

La gestión de la plantilla y el rendimiento de algunos de los fichajes más recientes de la Real Sociedad han centrado el debate en la tertulia 'Tiempo de Txoko' de Deportes COPE Gipuzkoa. Los periodistas Marco Antonio Sande, Mauri Idiakez, David Juanmartiñena y Óscar Imedio han analizado la situación de varios jugadores, apuntando a una falta de responsabilidad contractual y a un problema de actitud que afecta al vestuario.

Un problema de aptitud y actitud

Los casos de Luka Sucic y Duje Caleta-Car son los que más preocupan. Durante el análisis, Mauri Idiakez ha sido tajante al diferenciar ambos casos: mientras que el central croata demuestra un nivel insuficiente, el problema del centrocampista es de voluntad. "Caleta es un quiero y no puedo, Sucic no quiere", ha sentenciado Idiakez, una visión compartida en la tertulia. Marco Antonio Sande ha subrayado la irresponsabilidad de jugadores que "cuando no te apetece jugar, soplar y no jugar", y ha insistido en que a un futbolista internacional se le debe exigir un "rendimiento inmediato".

Esta situación se enmarca en lo que Óscar Imedio ha calificado como un "mal endémico" del fútbol en la zona, donde a la afición "en cuanto dan un poquito, bueno, pues yo creo que nosotros somos un poco así". David Juanmartiñena ha añadido que en la Real "se les permite demasiado" a ciertos jugadores, recordando el caso de Umar Sadiq. "A nada que te hace alguien, te pone ojitos (...) y ya estamos todos diciendo que queremos a Sadiq", ha comentado sobre la facilidad con la que se perdona la indisciplina.

60 millones en el punto de mira

La responsabilidad de la dirección deportiva, y en concreto del exdirector de fútbol Roberto Olabe, también ha sido un punto clave. Mauri Idiakez ha puesto cifras al problema, recordando el dinero invertido en fichajes que no han funcionado. "Hay 60 kilos de Roberto Olabe que va a ser muy difíciles de recuperar", ha afirmado, en referencia a los costes de jugadores como Sadiq (20 millones), André Silva, Zakharyan (10 millones) y Sucic (10 millones), un dinero que parece irse "por el sumidero de la lavadora".

Sobre este punto, Marco Antonio Sande ha planteado una necesaria autocrítica en el club: "¿Son ellos todos malos o nosotros estamos haciendo algo mal?". Esta reflexión apunta a la dificultad de la Real para sacar partido a refuerzos de alto coste. Por su parte, Óscar Imedio ha recordado que los jugadores son "activos" del club y que, al devaluarse, están "jugando con el dinero del club", lo que supone un grave perjuicio patrimonial para la entidad.

Cantera vs. cartera, el debate del modelo

El debate ha derivado en un cuestionamiento del modelo de fichajes de la Real Sociedad. Idiakez ha calificado como una "barbaridad" que el club tenga en nómina a "14 no canteranos", especialmente cuando "seis o siete no son mejor que lo que hay aquí". Esta política, según los analistas, choca con el espíritu de Zubieta y genera frustración en los jóvenes del filial, el Sanse, que ven cómo fichajes de bajo rendimiento ocupan su lugar.

Finalmente, los periodistas han coincidido en la necesidad de apostar por un modelo diferente, similar al que trajo a veteranos como David Silva o Nacho Monreal. La idea es fichar jugadores contrastados que aporten experiencia y sirvan de guía a los canteranos, en lugar de "fichajes Google" de menos de 23 años que, como ha señalado Juanmartiñena, deberían estar en Zubieta. Se ha destacado que es fundamental establecer "un protocolo para que no te ocurra esto y que se vuelva sistémico".