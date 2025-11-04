Dani García desvela el secreto de la victoria de UCAM Murcia CB: "Ellos no nos han podido seguir"

UCAM Murcia CB ha conseguido una importante victoria en una cancha complicada, un triunfo que llega después de un notable esfuerzo. Dani García, uno de los protagonistas destacados del encuentro ha expresado su satisfacción: "La verdad, muy contentos por la victoria". El jugador considera que el equipo dio "un paso adelante" en la segunda mitad, un ritmo que el rival no pudo igualar.

Un viaje complicado como antesala

La victoria cobra especial valor dadas las circunstancias previas al choque. El equipo venía de disputar un "partido supersuperduro" 48 horas antes y afrontó un desplazamiento nada sencillo. "El viaje no era fácil", ha señalado el jugador, detallando que tuvieron que hacer doble escala y llegaron "muy tarde", después de estar "todo el día viajando". Esta dificultad, según ha comentado, le da "un extra" de valor al resultado obtenido.

La intensidad, factor clave

El partido se caracterizó por una gran intensidad y un juego "muy duro" desde el inicio. El equipo visitante supo mantener el nivel en una primera parte igualada. Sin embargo, la clave del triunfo estuvo en el cambio de ritmo tras el descanso. "Hemos mantenido el nivel, sobre todo la primera parte, igualado, y creo que lo hemos subido un poco más", ha analizado.

Ellos no han podido seguir ese nivel físico" Dani García Jugador de UCAM Murcia CB

La estrategia fue decisiva para decantar la balanza a su favor. "El nivel de intensidad que lo hemos mantenido, lo hemos incluso aumentado, y ellos no han podido seguir ese nivel físico", ha afirmado el jugador, subrayando que este aumento en el aspecto físico fue determinante para romper el partido.

En el plano personal, el base catalán ha tenido un papel destacado. En 18 minutos en pista, ha aportado 10 puntos y un +11 de valoración. No obstante, él mismo ha querido destacar otro dato: su +23 en el +/- cuando estuvo en la cancha, un factor clave para que el equipo rompiera el partido en la segunda mitad.

Eso es lo que suma al equipo" Dani García Jugador de UCAM Murcia CB

Dani García ha restado importancia a sus estadísticas individuales para centrarse en el impacto colectivo. "Más que la valoración y los puntos, el más menos, que creo que es más importante", ha declarado, porque "eso es lo que suma al equipo". Ha confesado que tenía "muchas ganas de poder ayudar al equipo" y se ha mostrado "contentísimo" por haberlo logrado, con la vista puesta en "seguir trabajando".