Imanol Alguacil: «Lo único que le puedo dar a Sadiq es las gracias por lo que me ha dado»

yo lo único que le puedo dar es las gracias por su compromiso por cómo se ha comportado desde que ha llegado haya estado más menos afortunado es que no ha habido ningún mal gesto es que siempre ha querido entrenar si siempre ha querido aportar y cuando no lo ha hecho es que bueno ha sido por decisión técnico-táctica y bueno y lo has respetado ha seguido entrenando hasta el final siendo uno más y por eso digo que es que yo a este tipo de jugadores es que puedo pedir más cuando uno se entrega lo da todo bueno luego el fútbol y se trata de rendir de hacer tarde pero bueno es que lo primordial y lo básico para mí es entregarte darlo todo y sea respetuoso y en el caso de salir yo no puedo nada malo el