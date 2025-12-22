Navantia Fene culmina la fabricación de los 45 monopilotes para el nuevo parque eólico de Iberdrola

La alianza empresarial formada por Navantia Seanergies y Windar Renovables ha finalizado con éxito la fabricación de los 45 monopilotes destinados al parque eólico marino East Anglia THREE, que Iberdrola desarrolla en aguas del Mar del Norte. Este hito refuerza el posicionamiento de ambas compañías como proveedor de referencia de subestructuras offshore para la eólica marina en el ámbito internacional.

Un hito para la industria

Javier Herrador, director de Navantia Seanergies, ha señalado que "es un orgullo ver cómo se materializa esta colaboración con Iberdrola, que nos permite contribuir a la creación de energía limpia y, al mismo tiempo, apoyar la industrialización y crear empleo y riqueza en un sector estratégico para Europa".

Por su parte, el presidente de Windar Renovables, Orlando Alonso, ha destacado “el extraordinario trabajo que todas las personas y compañías implicadas en este pedido han realizado para responder a las necesidades de un cliente de primer nivel como Iberdrola, que está situando a España a la vanguardia mundial de las energías renovables”.

Gigantes de acero para el Mar del Norte

La fabricación de estas subestructuras se ha llevado a cabo en la fábrica que ambas compañías operan conjuntamente en el astillero de Navantia en Fene. Cada uno de los 45 monopilotes tiene unas dimensiones máximas de 84 metros de longitud, 1.800 toneladas de peso y 10,6 metros de diámetro.

Estas cimentaciones están destinadas al parque eólico marino East Anglia THREE, que cuando entre en operación en 2026, contará con una capacidad de generación de 1.400 MW, suficientes para abastecer de energía limpia a 1,3 millones de hogares.

Una colaboración estratégica

Este proyecto es el segundo pedido de monopilotes completado para Iberdrola por la alianza Navantia-Windar. Se suma a los ya ejecutados para la energética en Reino Unido, Alemania y Francia, en el marco de una colaboración que supera los 1.000 millones de euros en encargos durante los últimos diez años. Parte de la fabricación se ha desarrollado en paralelo a los 21 monopilotes del parque Windanker, también de Iberdrola.