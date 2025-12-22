Las instalaciones de Ciuden baten récords con más de 103.000 visitantes y miran a un 2026 lleno de retos

Las instalaciones culturales que gestiona la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) han recibido en lo que va de 2025 más de 103.000 visitantes, una cifra que se incrementará hasta final de año. Estos datos, calificados como un “año de récord” por la directora del área de museos, Concepción Fernández, incluyen las visitas a La Térmica Cultural (75.396) y a La Fábrica de Luz. Museo de la Energía (27.317), además de los asistentes a eventos como el II Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (RedCIT).

Un año marcado por Sorolla

La exposición ‘Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad’ ha supuesto un “hito trascendental para la corta historia de La Térmica Cultural”, según Fernández. La muestra, compuesta por 40 obras de 21 prestadores públicos y privados, atrajo por sí sola a más de 40.000 personas, consolidando al recinto “como recinto cultural de primer orden”.

La directora ha destacado el impacto de la muestra: “No sólo fue la importancia de la obra la que hizo que La Térmica Cultural fuera un punto de referencia nacional en el mundo de la cultura; nos convertimos en un foco de análisis y de actualización de la figura Sorolla como uno de los autores más trascendentales de la Historia del Arte en España”.

A lo largo del año, La Térmica Cultural ha ofrecido exposiciones permanentes como Fuego Verde y temporales como ‘Cortinos’, ‘La Marcha Negra’ y ‘Eroding Franco’. Además, ha acogido una amplia programación de artes escénicas y musicales con el programa Dinamiz-ARTj, festivales consolidados como la 3ª edición de ‘Bierzo al toque’ y eventos de envergadura como la XVII Bienal de Arquitectura y Urbanismo.

La Fábrica de Luz, memoria industrial

Por su parte, La Fábrica de Luz. Museo de la Energía ha registrado 27.317 visitantes en un año en que se acerca a su 15 aniversario. Concepción Fernández ha señalado que “sigue siendo motivo de orgullo por lo que significa para esta comarca como garante de la memoria colectiva en torno a la generación de energía y del patrimonio industrial”.

Fernández ha recordado el “importantísimo valor” de esta instalación, premiada internacionalmente por su “modélico proceso de restauración” de la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), considerándola un “ejemplo de recuperación dentro del patrimonio industrial español”. El museo ha impulsado talleres, campamentos y exposiciones como ‘Quino, Mafalda y el medio ambiente’, con más de 2.000 participantes en sus actividades.

Grandes nombres para 2026

De cara a 2026, Ciuden prepara “propuestas de envergadura” para “consolidar a este espacio en la escena cultural nacional”. Tras el “rotundo éxito” de Sorolla, la programación continuará con nuevos retos. Actualmente, la Sala Turbinas acoge la exposición ‘Flujos comunes’ de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo hasta marzo.

En enero se inaugurará ‘Félix de la Concha. Coreografías de la atención’, que reunirá más de 500 obras del autor de raíces bercianas. Más adelante, llegará la obra ‘Tantos mundos en este’ de la artista palentina Marina Núñez. Sin embargo, el hito más destacado será una exposición del reconocido escultor Eduardo Chillida.

Finalmente, en el marco de la conmemoración de los “50 años de España en libertad”, llegará la muestra “Vientos del pueblo”, con 70 imágenes sobre el nuevo tiempo histórico en España y Portugal. Por su parte, La Fábrica de Luz reforzará su museografía con una instalación interactiva para explicar el proceso de transformación energética de forma didáctica.