Pedro Sánchez mueve ficha en el Gobierno: Milagros Tolón será ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este lunes una reestructuración de su gabinete con dos nombramientos clave. La actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha sido designada como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asumirá el rol de portavoz del Gobierno, convirtiéndose en la nueva cara para comunicar la acción del Ejecutivo.

Los cambios se han hecho oficiales a través de una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Esta remodelación responde a la salida de Pilar Alegría, quien abandona sus funciones ministeriales para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón el próximo 8 de febrero.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)