El Gran Teatro de Cáceres celebra la Navidad con música desde sus ventanas

Grupo Swing Ton Ni Song en una actuación en el Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres volverá a convertir su fachada en un escenario durante tres jornadas de las fiestas navideñas, concretamente los días 22, 26 y 29 de diciembre. Por segundo año consecutivo, la música se asomará a la calle de la mano del grupo Swing Ton Ni Song y una zambomba flamenca de la compañía de baile Caty Palma.

Se trata de una propuesta pensada para "disfrutar en familia y celebrar la Navidad desde lo colectivo y lo cercano", según ha recogido la entidad en una nota de prensa.

Disfrutar en familia y celebrar la Navidad desde lo colectivo y lo cercano"

Ritmos de swing y flamenco

La programación arranca este lunes 22 de diciembre a las 19:30 horas con la actuación del grupo Swing Ton Ni Song, que desplegará su energía contagiosa para reinterpretar los villancicos desde el swing, el humor y la elegancia sonora.

El jueves 26 de diciembre, también a las 19:30, será el turno del flamenco con el espectáculo 'Zambomba Flamenca', de la compañía de baile de Caty Palma. Esta propuesta ha sido creada para disfrutar de una noche de villancicos flamencos donde "el cante, el baile y la música dialogan con fuerza y sensibilidad".

El broche final lo pondrá de nuevo Swing Ton Ni Song, que regresará el lunes 29 de diciembre a las 19:00 para volver a amenizar la tarde con villancicos y ritmos festivos desde las ventanas del teatro.

La cultura sale a la calle

Con estas actuaciones gratuitas para todos los públicos, el Gran Teatro de Cáceres reafirma su objetivo de abrirse a la ciudad. Se busca así llevar la cultura a la calle y convertir su fachada en un punto de encuentro "donde la Navidad se escucha, se siente y se comparte", ha relatado la entidad.