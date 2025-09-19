Jornada liguera de máxima exigencia para los equipos vascos

La Real Sociedad tiene la responsabilidad de abrir el telón de la jornada liguera a las 21:00 horas en La Cartuja. Los donostiarras visitan al Betis con la necesidad de romper su mala racha, ya que todavía no conocen la victoria. En el espacio deportivo de Herrera en Cope Euskadi, el periodista Mauri Idiakez ha señalado un dato preocupante: "de los cuatro partidos que ha jugado la Real Sociedad, en todos ha ido por detrás en el marcador".

Pese a ello, el entrenador Sergio Francisco se muestra optimista: "creo que estamos mejor de lo que la clasificación dice e intento transmitírselo a los jugadores", ha asegurado. La alineación titular podría variar en el centro del campo, con la posible inclusión de Sucic y Soler. "La cosa del centro del campo puede tener otra pinta", ha pronosticado Mauri, sugiriendo un cambio de aires en la sala de máquinas.

El Athletic Club afronta un partido clave en Mestalla con el objetivo de revertir su situación. Tras dos derrotas consecutivas, una en Liga y otra en Champions, el equipo de Valverde busca un triunfo que calme las aguas. El periodista Álvaro Rubio se ha encargado de la información del conjunto rojiblanco, que ha contado con la opinión del Iago Herrerín, que ha descrito el encuentro como un "partido duro y bonito", destacando que los dos equipos llegan tocados tras sus últimos tropiezos.

Es un rival que nos va a exigir Coudet Entrenador

Por su parte, el Deportivo Alavés recibe al Sevilla en Mendizorroza con la moral por las nubes. Los de Chacho Coudet han tenido un gran comienzo de temporada, sumando 7 de 12 puntos posibles. Desde Vitoria, el compañero Roberto Arrillaga ha destacado la serenidad del técnico argentino, que se centra en el día a día sin dejarse llevar por la euforia. Coudet ha anticipado un duelo de gran exigencia física: "es un rival que nos va a exigir", ha afirmado.

El remo echa el telón

Más allá del fútbol, la actualidad del remo ha puesto el punto final a la temporada. Se celebra la Bandera de Bermeo, una regata conocida por su exigencia física, mientras el domingo las ligas EuskoLabel y Euskotren vivirán su gran final en aguas de la ría en la Bandera de El Corte Inglés. El presidente de la ACT, Borja Rodrigo, ha señalado que este campo de regateo es uno de los que "más público reúne", lo que convierte la jornada en una "gran fiesta del remo". Las embarcaciones de Kaiku, Santurtzi, Arkote, Chapela y Tiran se jugarán el ascenso en la categoría masculina, mientras en la femenina lo harán Donostiara y Zarautz.

Adiós a una leyenda de la pelota vasca

El espacio de deportes de Hererra en Cope Euskadi también ha dedicado un emotivo espacio al adiós de Mikel Urrutikoetxea. El pelotari disputa su último partido profesional después de una exitosa carrera. En una entrevista con los compañeros de EITB, Urrutikoetxea se ha mostrado orgulloso de haber devuelto la txapela a Bizkaia además de ganar en las tres modalidades: "es una cosa que queda ahí para la historia".