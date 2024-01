El Deportivo Alavés logró una importante victoria en el Sánchez-Pizjuán (2-3), la primera de esta temporada en La Liga como visitante. Los trs puntos alejan a los babazorros de la zona de descenso y mete al Sevilla de lleno en la lucha por no perder la categoría. El conjunto albiazul se adelantó a balón parado del lateral reconvertido en central argentino Nahuel Tenaglia. Quince minutos después, Kike García anotó el 0-2 con el que se llegó al descanso. En la reanudación, después Rafa Mir y Ocampos, de penalti, igualaron el marcador a diez mintos para el final.

Precisamente, a raíz del penalti de Benavidez sobre Mariano, la consulta entre el colegiado Hernández Hernández y el VAR fueel primer audio publicado de las deliberaciones entre los colegiados. «Te recomiendo que vayas a ver la pantalla», espetan desde la sala de televisión al colegiado. «Te muestro la imagen del impacto y luego te lo muestro en dinámico». Hernández Hernández decretó la pena máxima tras ver la televisión en el campo.

Con el empate a 2, los fantasmas de los últimos dos partidos frente a la Real Sociedad y Real Madrid dónde el Alavés perdió varios puntos en el descuento, se disiparon con el tanto Rubén Duarte de nuevo a balón parado.









La victoria además supone romper una racha negativa casi centenaria ya que el Deportivo Alavés no vencía en Sevilla desde 1954 y sólo arañó un empate en todos estos años. Fue la primera vez que el conjunto vitoriano visitaba el viejo estadio de Nervión y logró ganar por 1-2, gracias a los dos goles de Bixente Echeandía que anulaba el tanto local, marcado por Juan Arza. La crónica del partido la recoge la página glorioso.net.

«El Alavés se presentaba en Sevilla con varios cambios en el equipo debido a las lesiones y como colista de la categoría. El equipo andaluz infravaloró en exceso a los albiazules pensando que era un enemigo pequeño. Empezaron dominando el encuentro los vitorianos, su juego era fluido y fruto de este empuje inicial llegó a los once minutos el primer gol obra de Echeandía. Sin tiempo ni para abrazarse, en el saque posterior del centro de campo, se produce un barullo en el área vitoriana y Arza que es el más listo de todos, consigue empatar el encuentro. Vuelve a empezar un nuevo partido y hasta el descanso, cualquiera se pudo adelantar, los delanteros no estaban atinados y los guardametas les superaban siempre. Comienza la segunda mitad y ahora el que lleva la iniciativa es el Sevilla, pero tiene una delantera negada con el gol. Se sacuden el dominio los albiazules y al cuarto de hora de nuevo Echeandía consigue poner por delante al Alavés. Los andaluces no se dan por muertos y se lanzan en tromba sobre la portería de Berasaluce, entre la defensa y el portero consiguen desbaratar todos los peligros, llegándose al minuto noventa con una más que merecida victoria vitoriana. El Alavés igual no ha hecho un buen partido, pero ha sabido aprovecharse de las debilidades dadas en defensa por los sevillistas. El árbitro señaló excesivas faltas y no concedió la ley de la ventaja. Los locales fueron abucheados en su retirada a los vestuarios y los vitorianos aplaudidos. Dos puntos.»

Así lo hemos contado en Deportes Cope Vitoria.

