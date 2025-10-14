Abierta la participación al 3º Concurso de Villancicos de COPE Navarra y Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona 2025: "Ya vienen los Reyes Magos"

COPE Navarra y la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona han puesto en marcha el 3º Concurso de Villancicos “Ya vienen los Reyes Magos”. La iniciativa está dirigida al alumnado hasta Tercero de Primaria, inclusive, y busca encontrar las voces más especiales de la región para celebrar la Navidad.

quién puede participar

El concurso está destinado a alumnado de hasta Tercero de Primaria de Centros Escolares y Parroquias con Catequesis.

Cómo participar en el concurso

La fecha límite de inscripción para los centros escolares interesados es el 1 de diciembre de 2025, y debe realizarse a través del correo electrónico pamplona@cope.es. Se valorará muy positivamente que las composiciones tengan como protagonistas a los Reyes Magos.

Cada participante podrá concursar con dos villancicos: uno tradicional y otro de temática libre, que puede ser una versión, una canción inventada o en otros idiomas. Una vez realizada la inscripción se debe enviar un audio en formato MP3 y se realizará una entrevista telefónica.

CATEGORÍAS

Tras la acogida y el crecimiento del año pasado de los villancicos se ha querido ampliar las categorías, de este modo, para el concurso de 2025 habrá dos:

Categoría 1: Centros escolares desde Primero de Infantil hasta Tercer de Primaria y grupos de catequesis de Parroquias hasta ese curso

Centros escolares desde Primero de Infantil hasta Tercer de Primaria y grupos de catequesis de Parroquias hasta ese curso Categoría 2: Cuarto y Quinto de Primaria de centros escolares

Premios y jurado

Todos los villancicos grabados se emitirán en COPE Pamplona. Un jurado compuesto por profesionales con experiencia musical, elegidos por la Asociación Cabalgata Reyes Magos y COPE Navarra, será el encargado de valorar las actuaciones de los pequeños artistas.

El primer clasificado de cada categoría se dará a conocer el 19 de diciembre. El premio consistirá en cantar en directo en los estudios de COPE Pamplona y actuar en la Fiesta de Clausura de la Cabalgata que se celebrará en febrero, donde se entregará un detalle a los ganadores. La organización subraya que el premio no podrá ser alterado ni compensado económicamente.

EDICIONES ANTERIORES