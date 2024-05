Luis García Plaza "Mi prioridad es el Alavés"

El técnico del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, apura la competición con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo con mucha antelación. En su comparecencia para analizar el primero de los últimos cuatro rivales, el Girona, el entrenador blanquiazul dejó claro que su equipo tendrá que estar a su mejor nivel para sumar los tres puntos en juego: “Si no estamos al máximo, el Girona nos puede destrozar”.

García Plaza también aprovechó la ocasión para elogiar al Girona y a su entrenador, Míchel: “Será un partido precioso. Ir segundo no es nada fácil y hay que felicitar a Míchel y a su cuerpo técnico por su trabajo. Estamos los dos equipos en un pico alto y será un partido muy bonito”. En cuanto a las opciones de que jugadores del filial tengan minutos en lo que resta de temporada, el técnico madrileño explicó que “cada cosa tiene su momento. Ahora es el momento de los de la primera plantilla. Que los jugadores que han participado demuestren que estaba equivocado”.

Negociaciones para la renovación

Preguntado por las negociaciones para renovar su contrato, García Plaza se mostró tranquilo: “El club ha seguido la línea que había marcado, que nos sentásemos a hablar después del objetivo cumplido. Nos hemos sentado y vamos a ir hablando”. El entrenador albiazul aseguró que la primera toma de contacto con la directiva fue “muy positiva”.

Prioridad: el Alavés

A pesar de que su nombre se ha relacionado con otros banquillos en las últimas semanas, García Plaza insistió en que su prioridad es el Alavés: “Mi familia es lo más importante para mí y la echo de menos, pero he estado igual de feliz. La gente de Vitoria me ha tratado con un cariño genial desde el primer día, me he sentido valorado y eso también pesa”.