Laso: «Tengo un equipo joven que puede crecer mucho. Esto implica que tengo que aceptar que puedan cometer errores»

Pablo Laso afronta su etapa en Vitoria como una oportunidad de cerrar un círculo perfecto. En la entrevista que concedió a Deportes Cope en Vitoria, repasó lo que representa para él, su vuelta a Vitoria, la ciudad que le vio nacer y debutar en ACB, y lo que quiere de un equipo joven como es el Baskonia 24/25, en la primera de las tres temporadas por las que ha firmado.

replicar el exito en el real madrid

«Creo que es un cambio muy importante porque, al final, Baskonia es donde empecé mi vida como profesional y como jugador de baloncesto. Con lo cual, dentro de todos los saltos que he realizado como entrenador hay un denominador común, que es el principio y el final, que es el Baskonia».

«Probablemente, a mi mujer no le haya gustado tanto, porque le hubiera gustado que estuviéramos siempre en el mismo sitio y no tener que hacer mudanzas. Pero dentro de mi vida profesional, creo que tengo la suerte de haber estado en muchos sitios, de haber podido aprender mucho en todos los sitios donde he estado. Creo que he sido valorado y honesto en todos los sitios donde he estado, ya sea como jugador o como entrenador».

«Cuando fiché desde el GBC por el Real Madrid, observé mucho cómo era el Real Madrid. Obviamente, conocía la casa, como conozco ahora al Baskonia, y tienes tu idea de lo que crees que puedes cambiar o mejorar. Yo en el Madrid intenté no romper con todo lo que había antes, al contrario, intenté aprovecharme de lo bueno. Es como si ahora llego al Baskonia y te digo: que aquí hay que cambiar un montón de cosas. Bueno, no, hay muchas cosas que están bien. No se valora solo por si han ganado o perdido, sino que hay que seguir creciendo y mejorando. Eso es lo que realmente hice en el Madrid. Muchas veces, en deporte, los resultados son los que te marcan una trayectoria, pero yo huyo de eso. Aunque, si lo llevas a títulos, pues está claro que el cambio de GBC a Madrid fue un cambio para ganar títulos, en el GBC no gané ninguno».

Implicación del jugador por encima de todo

Laso quiere jugadores que vivan el baloncesto y el proyecto en el que se involucran de la mayor manera posible. «Bueno, mi identidad... Yo creo que soy una persona que, quien me conoce, sabe que vivo esto 24 horas. Siempre cuento esta broma, pero es verdad: leo un artículo de economía y lo traslado al baloncesto. Me cuesta mucho desconectar. Me encanta leer, pero durante años no puedo concentrarme, porque estoy viendo un partido. Si entreno por la mañana y por la tarde no entreno, la gente puede pensar que estoy en casa sin hacer nada, pero igual estoy viendo un partido de Eurocup. Me encanta llegar por la mañana y hablar con mis ayudantes sobre jugadores, o sobre los partidos de ayer. Esa identidad me gusta trasladarla. Me gustan los jugadores comprometidos, que no significa que metan 40 puntos, sino que estén comprometidos con el equipo. Para mí, ese nivel de compromiso es muy importante, y eso es lo que quiero que sea la identidad de un equipo».

¿Camino o Meta?

«Para mí, el camino siempre, porque sin camino, no hay meta. Mira, como la vuelta ciclista, hay uno que gana y la foto se la sacan en la meta, pero los 100 kilómetros de antes no los sacan. Al día siguiente, ¿dónde le sacan? En la meta. La meta es muy bonita, pero la gente no se acuerda del camino. Y para mí, muchas veces lo importante es el camino».

¿Meter mas puntos o que el rival no meta?

«Yo prefiero siempre meter más puntos. Si tengo que ganar 101 a 100, prefiero eso que ganar 70 a 69, si sé que voy a ganar».

¿ACB o euroliga?

«Para mí no hay diferencia. Si es un partido de ACB, quiero ganar, tengo que ganar, es mi obligación. Dentro de tres días, voy a jugar un partido de Euroliga y también quiero ganar, tengo que ganar, y voy a ganar. Eso es lo que pienso. No hago distinciones. No pienso en el calendario, solo en que tengo que estar bien todos los días».

¿como intuye laso al baskonia 24/25

«Busco un equipo que no sea fácil de ganar, que cuando los equipos jueguen contra Baskonia, piensen que estos tíos son muy pesados, ya sea porque te meten 100 puntos, porque no te dejan meter fácil, porque corren, porque son muy buenos en el rebote ofensivo. No te estoy diciendo exactamente qué porque aún estoy conociendo al equipo, pero sí quiero que seamos lo mejores posibles en todos esos aspectos y que el equipo lo transmita».

«Lo primero que tengo que entender es que es un equipo que trabaja bien, que físicamente está a buen nivel y que es un equipo joven que puede crecer mucho a nivel baloncestístico casi día a día. Eso es lo primero que tengo que entender. Esto implica que tengo que aceptar que pueden cometer errores y yo debo decirles: -Esto es por esto, tienes que hacer aquello-. Si alguien se equivoca una vez, no pasa nada. Se equivoca dos veces, bueno. Tres veces, bueno. Cuatro veces, escucha, te estás equivocando demasiado».