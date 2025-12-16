Baskonia busca su techo

El partido ante Gran Canaria quedó aplazado por el cierre de la instalación debido a la alerta climática. Carlos Pérez de Arrilucea explicó las dificultades para reprogramarlo. "Realmente se 13 de enero, la fecha que te te queda libre, que es un martes caja en caja con calzador, teniendo en cuenta que el vasconia para que los oyentes se hagan una idea."

Juanjo Brizuela reconoció el miedo institucional ante las consecuencias. "Hay cierta miedo por lo de la Dana porque puede estar algo previsto y es cierto que era entiendo que desde el mundo público, las estudios públicas querrán bueno, garantizarse o entrever, ponerse el peor caso posible."

Derrota ante el Real Madrid y Sensaciones del Equipo

Se valoró el partido en Madrid, donde Baskonia compitió pero cayó por siete puntos. Juanjo Brizuela mostró optimismo por la solidez sostenida. "El equipo sigue jugando bien, creo que el equipo está más sólido en en las diferentes fases del de lo que es el juego."

Carlos Pérez de Arrilucea vio un equipo que quiere, pero no siempre puede. "Retrata un equipo que quiere y no puede, eh, nadie le niega la voluntad, el sacrificio, el hecho de que yo creo que coincido con Juanjo es un equipo que no baja los brazos y no y no baja la cabeza."

Jerarquías y el Rol de los Bases

El debate giró en torno a la definición de roles, especialmente en la dirección. Juanjo Brizuela destacó la capacidad de generación actual. "Tenemos un puesto de base que tiene una capacidad de poder generar que que yo creo que en mucho tiempo no hemos tenido."

Gestión de Plantilla y Temporeros

Carlos Pérez de Arrilucea cuestionó la claridad en la voz cantante. "No parece que quede claro quién es el que lleva la voz cantante, quién ordena, quién manda y quién tira."

Se habló de los contratos temporales y las plazas extracomunitarias. Juanjo Brizuela defendió los refuerzos por su compromiso y aportación. "Los refuerzos fijados que lo que me parece que vienen bien principalmente para mí, son por dos motivos. Primero, porque si el jugador que viene realmente tiene un compromiso alto y le sale bien las cosas igual, tiene una garantía de poder estabilizarse."

Balance de 2025 y Perspectivas

Los tertulianos repasaron el año con dos entrenadores y cambios significativos. Juanjo Brizuela dejó una sensación agridulce por el ritmo europeo. "Estamos que estamos rondando el el aprobado o el bien justo y no solo en cuanto resultados, pero pero luego también tengo esta sensación de que de que el baloncesto europeo, baloncesto profesional europeo está yendo a un ritmo muy veloz."

Carlos Pérez de Arrilucea apuntó a una revolución pendiente. "El Baskonia está todavía con una revolución pendiente, eh? Es cierto que, bueno, hay una, hay una carga tremenda desencanto después de la del proyecto fallido con Pablo Laso al mando."