El gran día del Atlético Baleares, un partido para recordar ante el Atlético de Madrid

Se es de un equipo también por días como el de hoy, aunque se suele decir que se es en las duras y en las maduras, que eres de un equipo independientemente de contra quién juegues y es así. Te mueven unos colores y una pasión, heredada en la cuna o adoptada en pleno crecimiento.

Los domingos tienen más sentido cuando tienes partido si eres aficionado al fútbol y a un equipo. Se forjan lazos en la adversidad y en la victoria, en la humildad de una competición modesta esos sentimientos de pertenencia tienen otro componente que simplemente el de ganar.

Se es de un equipo juegue contra quien juegue, pero en casa del humilde es bonito que entre también un noble del fútbol. Días como el de hoy son un regalo para el fútbol modesto, el encuentro de dos mundos lo propicia la Copa del Rey, Atlético Baleares y Atlético de Madrid se miden esta tarde en los dieciseisavos de final en un partido que será para recordar. Ya lo es antes de empezar.

Es un miércoles distinto para los balearicos, que llevan una semana esperando este partido. Ha sido todo precipitado y con poco tiempo preparatorio por la premura del sorteo y la fecha del partido, lo que ha provocado algún aceleramiento para no quedarse sin entradas, especialmente los abonados que tenían preferencia para disfrutar de este día y que pagaban 25 euros por entrada y 30 en la adicional.

Días como el de hoy nos recuerdan que lo primero es estar bien, la salud, para poder disfrutar de todo. Solemos olvidar que en partidos así hay muchos que no pueden acudir, no porque no quieran sino porque no les es posible por salud, por impedimento laboral o familiar. De ellos también es ese partido aunque no puedan acudir, forman parte de ese espíritu colectivo de un equipo.

Serán 5.080 espectadores en el Estadio Balear para ver la visita de un grande del fútbol español, un equipo plagado de estrellas, un equipo de Liga de Campeones con campeones del mundo como Griezmann, Molina o Julián Álvarez, un club con 39 títulos, 11 ligas y 10 Copas del Rey.

Lógicamente habrá cambios en los colchoneros, llamados así por los colores de los colchones en aquellas primeras décadas del siglo XX en Madrid. Ante un Atlético Baleares que lleva los colores blanquiazules del antiguo "Mecánico", con los colores de los trabajadores de la naviera "Isleña Marítima" de comienzos de siglo XX, que luego se juntó con un Mallorca de trabajadores de una Fundición, creando el Baleares FC. Éste daría paso en 1942 a la fusión con el Atlétic creando el Club Deportivo Atlético Baleares.

Dos mundos.-

Duelo de atléticos separados por dos mundos, el del fútbol no profesional y el fútbol profesional y su clase noble. El Atlético tiene 500 millones de presupuesto por el 1.5 ó 2 que puede tener el Atlético Baleares. En el Metropolitano caben 70 000 espectadores y sólo en localidades VIP, 6000, tienen más asientos que el Estadio Balear, hoy 5.080 con la nueva grada norte.

Un duelo de nueves aunque es poco probable que Julián Álvarez sea titular ante el pistolero balearico, Jaume Tovar. Lleva más goles Tovar que Julián, salvando todas las distancias de categoría el balearico lleva 13, 12 en liga y otro en Copa que eliminaba al Espanyol, por los 11 de Julián Álvarez, siete en liga y cuatro en Champions.

Hoy se estrena el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y no quiere patinar como le ocurrió en la 19-20 ante la Cultu y la 20-21 ante el Cornellá; los balearicos se lo tomarán como su regalo anticipado de Reyes.

Pase lo que pase. La clave pasa por no encajar pronto y jugar con la necesidad de su rival como pasó ante el Espanyol, y por supuesto acertar con las que se puedan presentar. Si tiene una Tovar seguramente va para adentro.

Alineará Luis Blanco el portero de la Copa, Juli, una defensa de tres centrales, Blanco, Castell y Pol, con carriles para Miguelito y Víctor Morillo seguramente. La tripleta del medio con Ulrich, Gerardo y Jofre; mientras en punta con Tovar pueden estar o Juanmi o Áxel.

En el Atlético un posible once es Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; Carlos Martín, Cardoso, Gallagher, Almada; Griezmann y Raspadori. Arbitra Hernández Hernández y sin VAR, qué maravilla.

Se es de un equipo para alegrarse, enfadarse o estristecerse, para luchar juntos por un objetivo, para compartir con tu gente la victoria y la derrota, y de vez en cuando para regalos como el de hoy.