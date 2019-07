Versiones Encontradas: Don't Leave Me This Way

The Communards fue un grupo británico de dance pop muy popular en los 80. La banda se mantuvo activa por corto tiempo, desde 1985 a 1988.

Sus mayores éxitos fueron las versiones de dos canciones: así como Never Can Say Goodbye de The Jackson 5.

En 1986 tuvieron su mayor éxito con una versión de un viejo tema soul del grupo Harold Melvin & The Blue Notes, Don't Leave Me This Way para la que se inspiraron en la versión que hizo Thelma Houston en 1976,