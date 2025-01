Vitoria-Gasteiz se sumerge en el cine submarino con el estreno de CIMASUB

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Subacuáticas Real Sociedad han impulsado la primera edición del 'Ciclo Internacional de Cine Submarino de Vitoria-Gasteiz' (CIMASUB). Este festival, con 48 años de historia en San Sebastián, se celebrará en los Cines Florida y el Centro Cívico Aldabe.

El concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, y el director del certamen, David Sánchez, han presentado esta mañana el ciclo, que busca "concienciar sobre la importancia del mar y su relación con el Medio Ambiente" y "formar e implicar a la ciudadanía en la solución de la grave situación que enfrentan los océanos", según ha explicado el edil.

Un cartel cinematográfico de primer nivel

El lema de esta edición, 'Cada imagen un compromiso. Cada mirada, una oportunidad', simboliza la dedicación de fotógrafos, fotógrafas y cineastas que capturan la esencia de los océanos, asumiendo un compromiso con su preservación.

El festival se abrirá el martes 14 de enero con una sesión que incluirá cortometrajes como Shark Man. The Depths Within, Kallaikoi. El mar de las meigas, Metropolis. A Day in Reef City y Nadar con fantasmas. El documental Urak Lawoi, Brothers of the sea cerrará la jornada.

El martes 21 de enero, la segunda sesión proyectará piezas como A Dragon's Dance, Equilibrio: el balance oculto del océano, Anima Oceani e Islas Cíes. Biodiversidad amenazada. El documental destacado será Islas Canarias. Arrecifes de Lava.

El festival concluirá el martes 28 de enero con cortos como Red Alert on Corals, Raja Ampat. The AMPAS. The last paradise y Magic of the Macroverse. El documental de clausura será Nika. El calderón tropical.

Cartel anunciador de Nika, el calderón tropical

Exposición fotográfica con los mejores talentos

En paralelo a las proyecciones, los Cines Florida acogerán la exposición "Una ventana a los tesoros del océano", con las 24 mejores fotografías del concurso de Donostia-San Sebastián. Entre los premiados destacan Joan Barcia Úbeda (Barandilla de Oro y premio PADI) y Merche Llobera (Barandilla de Plata). También se reconocerá la obra de fotógrafos como Rowan Dear, Daniel Landa y Diego Carral Maceiras, además de artistas de renombre internacional como Gaetano Gargiulo, Jenny Stock y Massimo Giorgetta.

Un espacio para la educación ambiental

Los más pequeños tendrán su propio espacio en el 'Txikiziklo submarino', diseñado para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la conservación marina. A través de cortometrajes educativos y charlas impartidas por expertos, los estudiantes conocerán los desafíos de los océanos y las posibles soluciones. Además, realizarán un trabajo previo en sus aulas con material didáctico proporcionado por la organización.

