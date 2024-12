David Chávarri, galardonado con el premio 'Empresario Joven de Álava' este 2024: "Tenía miedo al fracaso, pero era mi sueño y lo quería perseguir"

El vitoriano David Chávarri decidió lanzarse a la piscina en 2015. Ese año abrió su primera empresa en la capital alavesa. Una decisión que tomó con "incertidumbre y miedo al fracaso", pero teniendo claro que era su "sueño" y "lo quería perseguir".

Una década después, cuenta con un equipo de hasta treinta personas y acaba de abrir su segunda clínica en la calle Dato de Vitoria-Gasteiz. Un éxito que le ha llegado después de años de trabajo y gracias al "trato humano al paciente", que le ha reconocido la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava, Ajebask, que le ha nombrado 'Empresario Joven de Álava' 2024. "Ha sido una sorpresa, no me lo esperaba", asegura Chávarri.

Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles. Cuando comenzó la aventura de dirigir su propio negocio, la Clínica dental Reyes de Navarra, "renegaba de ser empresario", ya que en "en la carrera no enseñan a serlo" y obligan a los emprendedores a "aprender sobre la marcha" y no saber solventar las dificultades.

Clínica David Chávarri

"PONEMOS ÉNFASIS EN EL TRATO AL PACIENTE"

Aun así, desde el principio tuvo claro que su "objetivo" era llevar "su propio negocio y gestionar las cosas" a su manera, así que se marcó como meta convertirse en un profesional de referencia en la ciudad. Y lo ha conseguido. Su pasión por la cirugía le llevó a licenciarse en Odontología en el año 2010 por la Universidad del País Vasco y especializarse en implantología, regeneración e investigación. Ahora, ha dado el gran salto y ha ampliado la familia Chávarri con un segundo centro para "dar servicio a otra clientela", que demanda su trabajo. "La clave de nuestro crecimiento es el énfasis que ponemos en el trato al paciente, queremos que la experiencia sea lo más agradable posible", asegura el odontólogo.