La curiosa petición de un cliente en un restaurante de un pueblo de Álava que provoca las carcajadas del dueño: “Hay que ser cutre”

Los bares son de los lugares más frecuentados en España, ni qué decir tiene, ya que en estos podemos pasar tiempo con nuestros compañeros de trabajo, amigos y también con la familia. Y hemos comprobado que no solo acudimos a los bares para pasar tiempo y un buen rato, sino que además realizamos reseñas sobre el restaurante o bar.

Como resultado, las reseñas se han convertido en las protagonistas de las diferentes redes sociales, ya que los clientes también dejan constancia de sus malas (o buenas, aunque cueste encontrarlas) experiencias en Google. Sin embargo, muchas veces los comentarios negativos van más allá del propio servicio y son incluso faltas de respeto, no solo hacia el servicio sino también hacia los trabajadores.

En otras ocasiones, como en esta que te vamos a contar, las reseñas provocan la carcajada del dueño y de todo el personal del restaurante. Porque sí, a veces se dejan unas perlas en esas reseñas que traspasan cualquier pantalla y que lo único que queda es reírse ante ellas.

Esta en concreto ha pasado en un restaurante de Álava, en un municipio pequeño de menos de 1.500 habitantes. Insatisfecho por lo que había pasado, el cliente directamente decidió dejar una reseña en Google. Lo que no esperaba era que el mismo dueño desatase una carcajada.

La petición que ha dejado a todo el personal riéndose

De sobras sabes que, a veces, nos complicamos mucho más la vida de lo que tocaría. Vamos a diferentes sitios y terminamos insatisfechos por lo que ocurre y, sentimos que tenemos que expresar nuestra opinión. Eso no tendría nada de malo, si no fuera porque muchas veces nos quejamos de vicio.

Y es lo que le ha pasado a este cliente de un restaurante de Álava. Resulta que, después de comer, pensaba que el personal les invitaría a un chupito de lo que fuese, sin embargo, se fue con las manos vacías.

No hubiera habido problema si no fuera porque decidió poner una reseña negativa al restaurante con la siguiente nota: “hay que ser cutre para no invitar a un chupito de pacharán después de la comida” expresaba, poniendo como puntuación un uno sobre cinco, la más baja posible.

Este cliente, sin lugar a dudas, no esperaba que le fueran a responder, y mucho menos, de que fuese directamente el dueño quien le diera esa respuesta. Y no, tampoco esperaba que le respondiera con una carcajada que casi se podía escuchar.

“Jajajaja, no tenemos ninguna obligación de invitaros. De todas formas, muchas gracias por la reseña” contestaban con mucha educación.

No es para menos, porque fue, efectivamente, con la sensación de que tenía el derecho a que se le invitara.

Se queda de piedra con en plato que le sirven

Según Luis, él entró a ese bar animado por el concurso de tapas y por una en especial que se llamaba “bico de marisco”. Sin embargo, no pareció lo que en un principio se pintaba.

Por eso mismo, quiso dejar una reseña al restaurante, aunque no lo hizo de la manera más educada y habló de que le habían “engañado”. Una reseña que recogió la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero.

“Mi acompañante y yo nos dimos cuenta de que era incomible esa mezcla de cabeza de pulpo, mayonesa y gambas congeladas (que no langostinos, como dice el papel del concurso erróneamente)” comenzaba diciendo en la reseña.

Alamy Stock Photo Lugo

“La camarera al ver nuestras tapas intactas, lo único que preguntó es si habíamos terminado. Nos hizo pagar ambas tapas que estaban enteras, porque fuimos incapaces de tomar más” explicaba este cliente.

Una respuesta que no gustó a los dueños de este bar de Lugo y que decidió replicar. “En ningún momento engañamos a nadie, siento mucho que tuvieras que pagar algo que pediste, se tuvo que elaborar y al no comerlo, tirar” decía.

“Es de muy mal gusto que quieras dañar un local simplemente porque no te gustó. Si en vez de poner mala cara hubieras explicado la situación todo podría ser diferente. Para gente maleducada están las reseñas de Google” sentenciaban desde el bar.

Una polémica que ha quedado, nunca mejor dicho, servida en redes sociales.