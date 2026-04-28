Viviendas modulares, sostenibles y en comunidad: así será el hogar del futuro

El futuro de la vivienda estará definido por un equilibrio entre sostenibilidad, innovación tecnológica y nuevas formas de convivencia. Entre las principales tendencias destaca el auge de materiales naturales como la madera, el corcho o el cáñamo, cada vez más valorados por su bajo impacto ambiental y sus beneficios para la salud. Este cambio responde a una mayor conciencia social que sitúa el bienestar de las personas en el centro del diseño arquitectónico.

En paralelo, la tecnología transformará el hogar en un espacio inteligente capaz de anticiparse a las necesidades de sus habitantes. Sistemas de inteligencia predictiva permitirán automatizar tareas cotidianas y optimizar el consumo energético, adaptándose tanto a los hábitos del usuario como a las condiciones del entorno.

La conexión con la naturaleza será otro de los pilares fundamentales. La integración de elementos exteriores en el interior de la vivienda, junto con entornos más verdes y saludables, favorecerá el bienestar físico y emocional. A esto se suma un diseño más flexible, con espacios versátiles, diáfanos y multifuncionales que se adaptan a diferentes usos a lo largo del día.

Además, la vivienda se consolidará como un espacio orientado a la salud, incorporando sensores y sistemas de monitorización que permitirán prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

En este contexto, ganan protagonismo modelos residenciales como el coliving, que combinan espacios privados con zonas comunes, fomentando la comunidad sin renunciar a la individualidad. Estas nuevas fórmulas, junto con la vivienda modular —más rápida, eficiente y adaptable— están redefiniendo el sector inmobiliario.

Un escenario que será analizado en COPE Navarra con expertos como Patxi Mangado, Jaime Ozcoidi, Sandra Tardáguila, de A10 Inmobiliaria, y representantes de una residencia de estudiantes basada en el modelo coliving