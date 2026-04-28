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Detenido un joven de 29 años tras el hallazgo esta madrugada en Irun de un hombre fallecido por disparos de arma de fuego

Pasadas las 3.30 horas, un comunicante alertó a la Ertzaintza de la aparición del cuerpo de un hombre junto a unas chabolas del barrio Belaskoenea

02/06/2024 Coche de la Ertzaintza
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Detenido un joven de 29 años tras el hallazgo esta madrugada en Irun de un hombre fallecido por disparos de arma de fuego

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el - Actualizado

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La Ertzaintza ha detenido este martes hacia las 15:30 horas a un joven de 29 años por su presunta implicación en la muerte de un hombre, encontrado con una herida por arma de fuego junto a una chabola en el barrio Belaskoenea de Irun.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las 3.30 horas, un comunicante informó a la Ertzaintza del hallazgo del cuerpo de un hombre junto a unas chabolas del barrio Belaskoenea de la localidad guipuzcoana de Irun.

Miembros de la Ertzaintza y de Osakidetza se desplazaron hasta el lugar, que constataron el fallecimiento del hombre, de 34 años, que presentaba una herida producida, supuestamente, con un arma de fuego.

La Ertzaintza continúa con las investigación para determinar la circunstancias que han rodeado este trágico suceso.

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