La Mariña de Lugo lanza un recetario que reivindica la tradición culinaria y el turismo slow: "Una invitación a valorar lo auténtico"

La gastronomía es un pilar fundamental en la identidad de un territorio. Bajo esta premisa, la Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense ha presentado en Barreiros (Lugo) el 'Receitario básico da cociña tradicional da Mariña', un libro que nace para recuperar, conocer y difundir la riqueza culinaria de este geodestino gallego como un recurso para el crecimiento sostenible.

La publicación recopila tanto platos populares como alta cocina de restaurante, con recetas que forman parte del acervo cultural de la comarca, todas ellas ligadas a las materias primas locales del mar, los montes y las huertas. Se ha realizado una tirada inicial de 400 ejemplares que será distribuida entre alojamientos de Turismo Slow Norte de Galicia, miembros del Colectivo de Gastronomía da Mariña y otras entidades locales. Además, el recetario estará disponible en formato digital en la web de turismo de la Mancomunidade.

Una declaración de identidad

Durante el acto de presentación, la presidenta de la Mancomunidade, Rocío López, ha explicado que el proyecto surge de la colaboración con el Colectivo de Gastronomía en el marco de Turismo Slow Norte de Galicia, una iniciativa pionera que desde 2015 busca “un turismo sostenible, auténtico y centrado en la calidad humana y en el respeto por el entorno”. López ha destacado que el colectivo trabaja con “principios de sostenibilidad y calidad que definen una visión comprometida con la defensa y promoción de los valores de nuestra gastronomía”.

Cada página es una homenaje a las personas que mantienen viva esta tradición y una invitación a valorar lo auténtico Rocío López Presidenta de la Mancomunidade de Municipios da Mariña

Para la presidenta, este libro es más que un simple recetario; lo ha descrito como “una declaración de identidad” y un documento que “recoge saberes, productos y recetas que conectan pasado y presente”. Con esta iniciativa se reivindica la gastronomía como parte esencial de la cultura local. “Cada página es una homenaje a las personas que mantienen viva esta tradición y una invitación a valorar lo auténtico”, ha recalcado.

Platos y cocineros con sello local

El recetario cuenta con las elaboraciones de reconocidos cocineros y cocineras de A Mariña. Entre las recetas se encuentran el bonito en escabeche de Mar Orosa, el salpicón de lumbrigante de Alejandro Balseiro, la cazola de pescada de Javier Montero o la tradicional Torta de Mondoñedo. Este libro es el primer paso de una estrategia más amplia del Colectivo de Gastronomía para documentar y recuperar el patrimonio culinario del territorio.

Al evento han asistido, además de Rocío López, la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida; los representantes de Turismo Slow Norte de Galicia y del Colectivo de Gastronomía da Mariña, Tita Iglesias y Javier Carreiras; la jefa de área provincial de Turismo de la Xunta en Lugo, Paloma Vázquez; y la presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López.