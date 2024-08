Una doctora del sueño apunta al gesto que debes hacer si te desvelas en plena noche para volver a dormirte

Dormir bien, además de ser un placer, tiene muchas ventajas para la salud y el ánimo. Poder descansar es fundamental para el cuerpo. Tanto es así que un adecuado descanso en el que no solo importa la cantidad de horas, sino la calidad del sueñoen todas sus etapas, nos marca el ritmo de nuestra vida. Hay que ser conscientes de que descansar va a permitir rendir adecuadamente, pensar con claridad, reaccionar con agilidad y asentar la memoria. Además, previene de sufrir enfermedades como infartos, ictus o depresiones.

Por todo ello, en COPE Navarra hemos querido hablar con la Dra. Arantza Campo, responsable de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, para conocer algunas de las claves para poder descansar bien y tratar de evitar que nos desvelemos. Despertarse por la noche o que nos cueste conciliar el sueño puede ser algo más habitual estos días en los que está haciendo tanto calor. El verano tiene una ventaja por "la exposición a la luz que siempre favorece el sueño por la noche". Además, Arantza explica que una "habitación que está fresquita ayuda" a poder dormir mejor.

La doctora nos tranquiliza y pone en el foco en "no añadir preocupación" por desvelsarse

Dormir con intervalos

La doctora Campo explica que el buen descanso no depende de dormir toda una noche de tirón. "No pasa nada porque durmamos un poco en intervalos, entonces yo lo primero que diría es que no hay que añadir preocupación porque no os despertemos" tranquiliza la responsable de la Unidad del Sueño.





Afirma que "por una parte, no hay que obsesionarse", pero sí que es verdad que si nos pasa de forma crónica o continuada hay que analizarlo "si las horas realmente son pocas y es una cosa continuada o si vemos que eso durante el día repercute, es decir, que si durante el día nos entra el sueño, eso quiere decir que el sueño está siendo insuficiente".

Consejos con la alimentación

Es importante qué cuándo comemos e hidratamos antes de irnos a la cama. Para la Dra. Arantza es importante "distanciar un poco la cena del momento en el que nos vamos a ir a dormir". Además, explica que es bueno "evitar bebidas alcohólicas, cafeína, nicotina...". También explica que es importante "cuidar la hidratación", pero que "a partir delas últimas horas del día, si bebemos demasiados líquidos vamos a notar la necesidad de ir al baño".

¿Y si me desvelo?

La doctora nos tranquiliza y pone en el foco en "no añadir preocupación". Como ya hemos dicho, no pasa nada por dormir con intervalos, y la clave es tratar de volver a dormir tras despertarse. Para ello deja un consejo para tratar de volver dormir: "Si al cabo de diez, quince minutos, vemos que no dormimos, pues quizá nos vale la pena salir de la cama y hacer una actividad que nos relaje o que nos ayude a volver a tener sueño otra vez".

Si las horas realmente son pocas (por debajo de seis) o se da de manera continuada, la interrupción del sueño va a repercutir en nuestra vida diaria y sería bueno consultar con un especialista. Si el problema persiste en el tiempo, que nos está produciendo ansiedad o depresión, es bueno acudir al médico para tratar de ponerle solución. El objetivo es encontrar la causa o el motivo que nos genera, no poder dormir y descansar lo necesario.

Tipos de estudios del sueño

Polisomnografía

Para la polisomnografía, se colocan sensores de las distintas funciones corporales que van a ayudar a determinar cómo es el sueño y si hay fenómenos anormales. Según los síntomas y las enfermedades que se sospechen, se usarán unos electrodos u otros.

Hay estudios de distintos tipos, ya que unos pueden ir dirigidos únicamente a registrar electroencefalografía durante una noche, mientras que otros, la polisomnografía habitual, va a ir dirigida a registrar el máximo posible de valores corporales posibles durante el sueño, incluyendo además de electroencefalografía, movimiento de los ojos, movimientos respiratorios, saturación de oxígeno, flujo nasal, movimientos de las piernas como mínimo.

La polisomnografía se realiza ingresado en el hospital. Se registra durante una noche, y puede repetirse con el tratamiento (CPAP) si se confirma el diagnóstico de apneas de sueño.

A pesar de los cables, suele conseguirse un sueño suficiente que da idea de la estructura y si hay fenómenos anormales o no. Hay sistemas de registro en papel, pero ya se han abandonado por sistemas más modernos de registro en cinta o en ordenador. Tras el registro, el ordenador realiza un análisis automático, que luego es corregido por el especialista en sueño.

En pantalla se revisan los sucesos del sueño, se ven las apneas u otros fenómenos y se realiza el estadiaje de las distintas fases del sueño. Hay que revisar las 8-10 horas de sueño, lo que sigue siendo, a pesar de los avances, un procedimiento largo.

Test de latencias múltiples

Consiste en el estudio de la latencia de entrada en sueño y de entrada en fase REM. Para ello se hace dormir al paciente en 5 siestas separadas 2 horas, durante un día.

Con esta prueba se puede conocer si existe o no hipersomnolencia anormal y si se trata de una enfermedad específica como la narcolepsia. Se debe realizar en los casos de excesiva somnolencia diurna, para comprobar la latencia de entrada en sueño, y en fase REM y poder diagnosticar la narcolepsia.

Los electrodos se colocan a primera hora de la mañana. Suele bastar con colocar algunos de los electrodo de encefalograma, pegados con colodion, los electrodos alrededor de los ojos (electrooculograma), y de modo conveniente, EMG en mentón y en pierna.

Se indica al paciente que debe dormir cada dos horas, durante 20 minutos. El médico revisa el registro midiendo el tiempo hasta que el paciente se duerme y si entra en fase REM (fase de soñar).

Una latencia de menos de 5 minutos y dos o más entradas en fase REM son indicativas de narcolepsia.

Recomendaciones

Son similares a las del EEG. Es conveniente llevar el pelo limpio y conocer si se tienen alergias a los materiales que van a ser utilizados. Algunos pacientes se agobian al verse con tantos cables y sin libertad de movimiento.

El médico debe comprender y tranquilizar al paciente. Muy pocas veces es preciso cancelar la prueba por este motivo.

Se recomienda que los pacientes tomen sus medicaciones habituales, excepto en el caso de la sospecha diagnóstica de narcolepsia. En estos casos, hay que suprimir la medicación al menos una semana antes de la realización del test de latencias múltiples (y es preferible que sean varias).

Unidad de sueño

La Unidad del Sueño está formada por un equipo multidisciplinar que aborda de forma coordinada las alteraciones del sueño y ofrece una respuesta rápida al paciente.

