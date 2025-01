Los tres errores que no debes cometer a la hora de cocinar almejas: “Es un absurdo”

Los tres errores que no debes cometer a la hora de cocinar almejas. Foto: Canva

Los trucos y errores que tenemos que evitar a la hora de cocinar almejas han sido protagonistas en COPE Navarra. El chef Antonio Teruel ha presentado una deliciosa receta que incluye este producto y ha aprovechado para dejarnos unas claves sobre las almejas.

La almeja es un delicioso producto que podemos comer como acompañamiento o como plato único. Las almejas son un manjar marino que no solo deleita el paladar, sino que también ofrece una amplia gama de beneficios nutricionales.

Por ello, nuestro chef Antonio Teruel ha explicado en COPE algunas de las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de cocinar las almejas:

¿Hay que poner las almejas media hora para que suelten la arena? El chef desmiente que esto sirva para algo, "es un absurdo" explica. "Las almejas saben que no están en agua de mar, por lo que no van a hacer el ciclo de eliminar la arena que tiene en el organismo" afirma.

Es muy importante "lavarlas". "Hay que lavarlas para quitarles todas las adherencias que hayan podido coger en la en el transporte, del roce entre las entre ella y tal" apunta.

"Otra cosa importante es que la almeja que no se haya abierto en la cocción hay que desecharla directamente. No intentar abrirla, porque la mayor parte de las veces es una a una ah almeja que está llena de arena, y cuando la abrimos estropeamos la salsa. O bien puede también estar muerta. Entonces almeja cerrada, fuera. No la ponemos".

receta: Pochas con almejas en salsa verde

Ingredientes:

300gr de pochas o alubias blancas

800gr de almejas tamaño mediano

300ml de fumet de pescado

200ml de vino blanco

2 dientes de ajo

50gr de cebolla

60gr de perejil picado

150ml de aceite de oliva suave

20gr de harina

sal fina

Elaboración:

Remojar las alubias durante la noche y ponerlas a cocer agua fría con un poco de sal hasta que estén hechas, escurrir, enfriar y reservar.

Otra opción, utilizar alubias blancas o pochas en conserva.

Lavar las almejas en agua.

Picar finamente el ajo, cebolla y perejil.

Colocar en una cacerola el aceite el ajo y la cebolla, fondear sin que tome color, añadir las almejas bien escurridas, removiendo, añadir la harina y diluirla en el aceite, incorporar el vino blanco, dejar reducir, añadir el fumet de pescado, el perejil y la sal, dejar hervir cinco minutos y aportar las alubias cocidas, dar un hervor, dejar reposar juntos 5 minutos más y servir.

TÉRMINOS: DECANTAR, DEGLASAR Y FONDO

Decantar: suprimir las impurezas, restos o cuerpos extraños de una preparación líquida como jugo, salsas, aceites, cremas, etc. Se le conoce coloquialmente como colar.

Deglasar: es una técnica en la que se aprovecha lo que se haya pegado a la sartén o a la olla para preparar una salsa con más sabor y potencia, simplemente agregándole un líquido como agua, leche, caldo, vino, etc.

Fondo: un líquido con sabor potente que se utiliza para la preparación de alimentos como cremas, salsas o guisos. Los fondos más comunes con fondo de carne, de pollo, de pescado o de verduras.

PROPIEDADES DE LA ALMEJA

Las almejas son un manjar marino que no solo deleita el paladar, sino que también ofrece una amplia gama de beneficios nutricionales. Estos moluscos bivalvos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, proporcionando todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima. Además, las almejas son bajas en calorías y grasas, lo que las convierte en una opción ideal para aquellos que buscan mantener o perder peso sin sacrificar el sabor.

Uno de los aspectos más destacados de las almejas es su alto contenido en vitamina B12, esencial para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento de un sistema nervioso saludable. Una porción de almejas puede proporcionar varias veces la cantidad diaria recomendada de esta importante vitamina, lo que las hace especialmente valiosas para personas vegetarianas o veganas que ocasionalmente incluyen mariscos en su dieta.

Las almejas son también una fuente rica en hierro, un mineral crucial para la producción de hemoglobina y el transporte de oxígeno en el cuerpo. El hierro presente en las almejas es de tipo hemo, que es más fácilmente absorbido por el organismo en comparación con el hierro de fuentes vegetales. Esto hace que las almejas sean particularmente beneficiosas para personas con anemia o con mayor riesgo de deficiencia de hierro.

Otro beneficio notable de las almejas es su alto contenido en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA. Estos ácidos grasos son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y su papel en la salud cardiovascular. El consumo regular de alimentos ricos en omega-3, como las almejas, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, mejorar la función cerebral y contribuir a la salud ocular.

Las almejas son también una excelente fuente de minerales como el zinc, el selenio y el magnesio. El zinc es crucial para el sistema inmunológico y la cicatrización de heridas, mientras que el selenio actúa como un potente antioxidante, protegiendo las células del daño oxidativo. El magnesio, por su parte, es esencial para la salud ósea, la función muscular y la regulación del ritmo cardíaco.

Desde una perspectiva culinaria, las almejas son increíblemente versátiles. Se pueden preparar de diversas formas: al vapor, a la parrilla, en sopas, pastas o como parte de elaborados platos gourmet. Su sabor suave y textura única las convierten en un ingrediente apreciado en muchas cocinas alrededor del mundo, desde la mediterránea hasta la asiática.

Es importante destacar que, al igual que con otros mariscos, se debe tener cuidado en la selección y preparación de las almejas para garantizar su seguridad alimentaria. Siempre deben comprarse frescas de fuentes confiables y consumirse lo antes posible. Además, las personas con alergias a mariscos deben evitar su consumo. No obstante, para la mayoría de las personas, incorporar almejas en una dieta equilibrada puede ser una excelente manera de disfrutar de sus numerosos beneficios nutricionales y su delicioso sabor.