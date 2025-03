¿Sabes cuánto supone la cantidad de sangre que se dona y cuántas veces se puede donar al año?

Navarra tiene una buena tradición de donantes. En 2024 se convirtió, de nuevo, en la segunda comunidad de España con mayor tasa de donantes de órganos por millón de habitantes. En cuanto a la donación de sangre, también es una de las comunidades que mejores cifras presenta.

De hecho, Navarra es autosuficiente. Eso quiere decir que con toda la sangre que se dona en Navarra, se consigue cubrir las necesidades. No se necesita nada más. No obstante, la donación tiene que ser constante, porque esa sangre que se dona, tiene un tiempo de conservación, como explica Karen Oroz, enfermera comunitaria, profesora invitada de la UN y (@unaenfermeradeciudao): “No dura para siempre, tiene como una fecha de caducidad, por así decirlo. Tiene que estar en continua reposición, con lo cual tenemos que seguir esta tradición tan buena, no podemos relajarnos”.

Se puede donar todo tipo de sangre y de grupo sanguíneo. Sin embargo, la sangre del receptor universal es la que se utiliza en emergencias. “Esas son en situaciones de urgencia, que no nos da tiempo a ver de qué grupo sanguíneo es el paciente. Ahí sí que se usan pero, por regla general, lo que hacemos es dar el tipo de sangre que corresponde.”

¿Y quién puede donar? “Cualquier persona sana entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kg”. Una persona sana, que no lleve tratamiento de insulina, que no tenga enfermedades infecciosas como el VIH o hepatitis y, por supuesto, que no tenga enfermedades de base que pongan en riesgo su propia salud: enfermedades cardiovasculares graves, embarazo o alguna cirugía reciente.

Los hombres pueden donar hasta 4 veces por año; mientras que las mujeres, hasta 3 veces. Entre donaciones debe haber un mínimo de 2 meses de descanso.

Grupos sanguíneos y RH

Hay cuatro grupos: A, B, AB y 0.

El AB es el receptor universal de glóbulos rojos y donante universal de plasma (Anticuerpos).

El grupo 0 es el donante universal de glóbulos rojos y receptor universal de plasma. Con lo que se convierte en el donante más codiciado.

Sistema Rh: +/-

Los Rh – solo pueden recibir de Rh –

Los Rh + pueden recibir de los dos.

¿Cuánta sangre se extrae en una donación?

Se extraen unos 450 mililitros, lo que representa menos del 10% del volumen total de sangre de una persona adulta, sin afectar su salud. Se suele tener en torno a los 5 litros de sangre. Aunque eso puede variar en función del peso, edad, sexo… En cualquier caso, nunca superará un 13% del volumen teórico.

¿Qué se hace con la sangre donada?

Se separa en glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que pueden ayudar a distintos pacientes, desde accidentados hasta personas con enfermedades crónicas. Los glóbulos rojos (transportan oxígeno) y el plasma (líquido o suero de la sangre sin células).

Cedida Para qué se utiliza la sangre donada.

¿Donar sangre debilita el cuerpo? ¿Qué beneficios tiene donar sangre?

El cuerpo repone el volumen sanguíneo perdido en 24-48 horas, y los glóbulos rojos se regeneran en pocas semanas. Es decir, que no debilita el cuerpo, aunque se recomienda tener calma el mismo día de donar, no hacer un gran ejercicio.

Además de ayudar a salvar vidas, la donación estimula la producción de nuevas células sanguíneas y mejora la circulación.