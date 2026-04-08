La 'triple hélice' que ha convertido a Navarra en un 'hub' biosanitario: "Tenemos una buena cantera"

El sector de la salud y biosanitario se ha consolidado como uno de los principales motores industriales de Navarra, experimentando el mayor crecimiento económico de la región. Con más de 80 empresas implicadas y empleando a más de 30.000 profesionales, este ámbito se posiciona como un referente en innovación no solo a nivel nacional, sino también con la vista puesta en Europa. Las claves de este éxito radican en una estrategia clara de colaboración, un ecosistema de talento robusto y una apuesta decidida por la investigación en áreas de vanguardia.

La 'triple hélice' del éxito

El consejero de Industria, Mikel Irujo, destaca que el biosanitario es uno de los sectores estratégicos dentro de la política de crecimiento de Navarra. Este liderazgo se sustenta en lo que la Unión Europea define como la triple hélice: "Tenemos industria, tenemos innovación y formación y tenemos una política de gobierno clara de fomento de este sector". Este modelo de colaboración entre el sector privado, los centros de conocimiento y el gobierno es la base de la estrategia de especialización inteligente S4 de la comunidad.

Las cifras respaldan esta visión, con más de 1.000 investigadores cuyo salario depende en más de un 50% de esta actividad, lo que sitúa a Navarra con el ratio más alto de España y uno de los más elevados de Europa. Las líneas de crecimiento se centran en los dispositivos médicos, los medicamentos genéricos, la biotecnología y, de forma destacada, la medicina personalizada, un campo en el que la región lleva trabajando más de una década.

Un ecosistema de talento y futuro

Laura Corcuera, gerente de Navarra Health Cluster, define la comunidad como "uno de los hubs biosanitarios del país". Atribuye los buenos datos a la "buena cantera" de talento que emana de sus universidades y centros de formación. Este flujo constante de profesionales nutre a un sector que combina la presencia de grandes empresas consolidadas con un momento "muy dulce" de emprendimiento tecnológico, con cerca de 40 startups.

Dentro del sector conviven dos grandes familias. Por un lado, las empresas del ámbito farma y biofarma, que desarrollan desde medicamentos tradicionales hasta terapias avanzadas para cáncer o vacunas con tecnología puntera. Por otro, las compañías de tecnología médica, que diseñan desde dispositivos quirúrgicos y de endoscopia hasta soluciones de salud digital.

La investigación como pilar: IA y medicina de precisión

En el corazón de este ecosistema se encuentra Navarrabiomed, el centro de investigación público que dirige Javier Gómez-Arrue. Su misión es impulsar la investigación biomédica de excelencia que responda a necesidades reales de la sociedad, con líneas de trabajo centradas en cáncer, enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas.

Darle a cada a la persona adecuada el tratamiento adecuado en el momento adecuado" Javier Gómez-Arrue Director de Navarrabiomed

Uno de los conceptos clave es la medicina de precisión, que, según Gómez-Arrue, consiste en "darle a cada a la persona adecuada el tratamiento adecuado en el momento adecuado". Este enfoque busca abandonar los tratamientos masivos para ofrecer soluciones específicas para cada paciente, teniendo en cuenta variables como el género, ya que "las enfermedades no se comportan igual en hombres y en mujeres".

Creemos que va a suponer una aceleración en el desarrollo de nuevas moléculas, sin duda" Javier Gómez-Arrue Director de Navarrabiomed

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta transversal y revolucionaria. Laura Corcuera señala que la IA permite acelerar procesos que antes llevaban años, como el análisis de genomas o la búsqueda de nuevas proteínas. "Creemos que va a suponer una aceleración en el desarrollo de nuevas moléculas, sin duda", afirma, aunque subraya que el gran desafío sigue siendo la estricta regulación europea para garantizar la seguridad y eficacia de cualquier innovación.