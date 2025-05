Satrústegui se rebela contra la decisión de quitarles la parada del autobús de línea a Pamplona y Vitoria

Pamplona - Publicado el 13 may 2025, 14:35

La localidad de Satrústegui ha lanzado en COPE Navarra un grito de ayuda. Su alcalde, José Antonio Angulo ha explicado que desde hace un tiempo, el autobús de línea que les conecta con Pamplona y con Vitoria no hace parada en su localidad. Dice que el Gobierno de Navarra alega que la parada en el pueblo es peligrosa para la circulación y los viandantes. Pero Angulo recuerda que se puede arreglar ese asunto y que peor para sus vecinos desplazarse por una carretera comarcal hasta el pueblo más próximo para tomar el autobús.

El alcalde ha escrito la siguiente misiva a los medios de comunicación en el que pide ayuda y recordaba la celebración de una marcha este pasado fin de semana entre Satrústegui y Zuazu que contó con la participación de unas 800 personas reclamando que se abandonara a la localidad.

CARTA DEL ALCALDE DE SATRÚSTEGUI

"El transporte público es esencial para garantizar la movilidad de los habitantes de las zonas rurales, en las ocasiones que deben acudir al centro de salud, a escuelas, o actos de ocio. Hoy, queremos hacer llegar una protesta desde el concejo de Satrustegi, situado en el Valle de Arakil, un pequeño pueblo de 50 habitantes, que se encuentra inmerso en una disputa en favor de su derecho a poder utilizar el autobús de línea. Nos sentimos abandonados, desatendidos y desplazados por parte de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible.

El servicio que cubre la línea Pamplona-Vitoria, Vitoria-Pamplona, realiza paradas en varios pueblos, no siendo el caso de Satrutegi pese a pasar por la marquesina, diariamente, situada accesible sin ninguna desviación. Pese a varias acciones llevadas a cabo, tanto por el ayuntamiento de Arakil como por el propio Concejo, incluida mediación propiciada por el Defensor del pueblo sin acuerdo, seguimos siendo tratados como habitantes de segunda, ¿Por qué el autobús pasa por nuestra marquesina y no para?

Alegan desde la dirección de Transportes y movilidad sostenible que es una parada peligrosa, pero nos dicen que nos traslademos al pueblo de al lado andando por una carretera sin arcén o en vehículos privados. Piden que no haya una despoblación, que no nos traslademos a vivir a la ciudad o a pueblos más grandes, pero la verdad es que no nos dotan de los medios adecuados.

Dígannos si esto no es cuando menos contradictorio y de chiste, cuando si desde las direcciones generales nos “animan” a utilizar más el transporte público para ser más sostenibles y menos el coche, se nos pide que no despoblemos los pueblos, que apostemos por el medio rural, cuando son ellos los que no lo hacen.

Los habitantes de Satrustegi realizaremos una marcha protesta hasta Zuhatzu para que sean conscientes de la peligrosidad del recorrido, en favor de nuestro derecho a tener una parada del autobús de línea Pamplona-Vitoria, Vitoria-Pamplona en nuestro pueblo.