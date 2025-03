El recuerdo de un Guardia Civil al cumplirse cinco años del confinamiento por la pandemia de COVID-19: “De las labores más bonitas”

Uno de los colectivos que no cesó en su actividad, lejos de ello tuvieron que aumentar su actividad, es el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por los micrófonos de Cope Navarra han pasado la inspectora jefa María Mallén, jefa de la sección de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional, y el comandante de la Comandancia de la Guardia Civil, Víctor García. “No vamos a poder olvidarlo en la vida”, asegura María Mallén.

En ese momento había mucha incertidumbre, que era lo peor en ese momento. No se sabía cómo actuar. “No sabíamos cuándo iba a acabar, ni si iba a acabar, si íbamos a llegar a una normalidad...”, indica la propia María Mallén. Los policías y guardias civiles continuaron trabajando sin descanso, a pesar de lo delicada de la situación. “Es complicado, muy complicado, pero en ese momento casi ni piensas en la complicación. Únicamente en dar respuesta, se convierte en un reto tremendo”, añade la inspectora jefa de Policía Nacional.

En un primer momento, el comisario envió a casa a ella y a su grupo para evitar contagios. Sin embargo, pronto cambió de decisión, puesto que la necesidad de efectivos era grande. “A las 12 horas nos dijo: 'por favor venid cuanto antes e incorporaros'”. La demanda social era enorme, precisamente por el desconocimiento que había, por la incertidumbre. María Mallén asegura que ellos lo que querían era colaborar, estar al pie del cañón: “En primera línea de batalla para afrontar todas las demandas sociales, sanitarias, humanitarias que se dieron”.

No tenían claro cuál era el final del camino, el rumbo, pero está claro que tenían mucha voluntad. “Estábamos sin saber muy bien hacia dónde íbamos, pero con muchas ganas. Se pararon los relojes, se pararon los días. No teníamos de cuántos días seguidos llevábamos trabajando. Un reto afrontamos desde el orgullo y contentos de haber dado el do de pecho”.

Cope Navarra María Mallén y Víctor García hablan sobre el quinto aniversario del inicio del confinamiento.

Por su parte, Víctor García afirma que tenían claro que no querían “ser los protagonistas de esta crisis”. Lo que deseaban era “poner el granito de arena”. La idea era ver qué se podía hacer “para ayudar o hacer más fácil la vida de la gente que realmente sí estaba en la primera línea, a los enfermos y familias”.

Las labores que realizaron, más allá de su trabajo diario, de sus funciones, fueron muy diversas. Labores “muy bonitas”, como el reparto de comida y leche en Berriozar por parte de Policía Nacional. Allí fueron recibidos con los brazos abiertos.

María Mallén, inspectora jefe, jefa de la sección de seguridad ciudadana, relata el voluntariado que se inició desde Policía Nacional. Un total de 11 voluntarios colaboraron con DYA para llevar la compra a los mayores, personal vulnerable, a su casa. Sin embargo, a estas personas se les acababa el efectivo, lo que suponía un gran problema. Pero ellos lo resolvieron.

Desde Guardia Civil también surgieron muchos voluntarios para colaborar con la sociedad, más allá del trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En esta ocasión, una residencia de Tafalla les solicitó ayuda porque no tenían personal para separar a los residentes contagiados de los no contagiados. “No tenían personal para mover las camas. Encontramos una cantidad de voluntarios enorme y estuvimos ahí dos días en aquellas residencias. Fue de las labores más bonitas que yo recuerdo”.

Por último, María Mallén asegura que si algo se ha aprendido de esta pandemia fue “a ser más disfrutones que nunca”. El aquí y ahora es lo que ha quedado en la sociedad.

Además, Víctor García ha querido acordarse de Gonzalo Angulo, que falleció por Covid-19, el único Guardia Civil muerto en Navarra por esta enfermedad.