¿Cómo reclamo si me sale el disfraz defectuoso?

Este fin de semana muchas localidades navarras celebran los carnavales. Una fiesta de la que disfrutan mayores y pequeños.

Algunos preparan el disfraz con antelación, otros lo dejan para última hora. Algunos lo compran y otros deciden hacerlo de forma manual.

Desde la Asociación de Consumidores Irache, su directora, nos invita a “ser responsables” y reciclar el disfraz. “En muchas casas hay cajones o baúles con telas, cuerdas, ropa que no se usa, restos de disfraces de otros años” que podemos aprovechar para no comprar un nuevo, ha recordado.

Si no somos creativos o no podemos reciclar y hay que comprar uno nuevo, insiste en que hay que tener en cuenta “qué accesorios incluye en el precio el disfraz” y nos recuerda que si el disfraz “tiene algún defecto, tengo derecho a devolverlo y a que me den uno en perfecto estado y si no hay otro igual, me devuelvan el dinero”. Pero, incide, “para eso hay que tener el ticket de compra.