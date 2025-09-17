Una persona fallecida en un accidente entre una furgoneta y una cosechadora en Tafalla
Navarra suma 31 personas fallecidas en sus carreteras, en 2024 fueron 23
Una persona ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico entre una furgoneta y una cosechadora en la NA-132 a la altura de Tafalla.
Según han informado fuentes policiales a EFE, el accidente se ha producido a las 9:00 horas y la persona fallecida es la que viajaba en la furgoneta. Hasta el lugar han acudido los Bomberos de Navarra y la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación.
