Una persona fallecida en un accidente entre una furgoneta y una cosechadora en Tafalla

Imagen de archivo de una actuación de Bomberos de Navarra tras una accidente de tráfico

Una persona ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico entre una furgoneta y una cosechadora en la NA-132 a la altura de Tafalla.

Según han informado fuentes policiales a EFE, el accidente se ha producido a las 9:00 horas y la persona fallecida es la que viajaba en la furgoneta. Hasta el lugar han acudido los Bomberos de Navarra y la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación.