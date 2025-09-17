COPE
Podcasts
Navarra
Navarra

Una persona fallecida en un accidente entre una furgoneta y una cosechadora en Tafalla

Navarra suma 31 personas fallecidas en sus carreteras, en 2024 fueron 23

Imagen de archivo de una actuación de Bomberos de Navarra tras una accidente de tráfico

Bomberos de Navarra

Imagen de archivo de una actuación de Bomberos de Navarra tras una accidente de tráfico

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

Una persona ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico entre una furgoneta y una cosechadora en la NA-132 a la altura de Tafalla.

Según han informado fuentes policiales a EFE, el accidente se ha producido a las 9:00 horas y la persona fallecida es la que viajaba en la furgoneta. Hasta el lugar han acudido los Bomberos de Navarra y la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00 H | 17 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking