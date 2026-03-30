Pamplona pone a la persona en el centro de su nueva ordenanza de apartamentos para mayores

El Ayuntamiento de Pamplona ha actualizado la ordenanza municipal que regula los apartamentos para personas mayores, con el objetivo de implantar un modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP). Esta nueva normativa busca actualizar y unificar todos los recursos municipales bajo un enfoque que pone las necesidades y el proyecto de vida de cada usuario en primer lugar.

El concejal de Acción Social, Txema Mauleón, ha explicado que el nuevo modelo persigue que "los servicios deben adaptarse a sus demandas, a su situación, a sus necesidades". El enfoque tiene en cuenta que, aunque los residentes llegan en una situación de autonomía, su salud puede deteriorarse con el tiempo, por lo que la atención debe ser flexible.

Los servicios deben adaptarse a sus demandas, a su situación, a sus necesidades" Txema Mauleón Concejal de Acción Social

Nuevos beneficiarios y lista de espera

La ordenanza introduce cambios significativos en el acceso. A partir de ahora, se priorizará a las personas que lleven más tiempo en la lista de espera, un criterio que podrá sumar hasta 20 puntos en el nuevo baremo de valoración. Además, se amplían las posibles personas beneficiarias para fomentar el apoyo mutuo.

Se permitirá que convivan en un mismo apartamento familiares de hasta segundo grado de consanguinidad, como hermanos, algo que hasta ahora no era posible. Según Mauleón, esto es "una clara apuesta por el trabajo comunitario y que estas personas no sean simplemente moradores de las viviendas".

Una clara apuesta por el trabajo comunitario y que estas personas no sean simplemente moradores de las viviendas" Txema Mauléon Concejal de Acción Social

Requisitos y baremo de acceso

Para solicitar una plaza es necesario tener un problema grave de vivienda, ser autónomo y acreditar un empadronamiento mínimo de dos años en Pamplona. La capacidad económica de los solicitantes se evaluará tomando como referencia la Renta Garantizada de Navarra, en lugar del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se usaba anteriormente.

Actualmente, la ciudad cuenta con 143 apartamentos para mayores distribuidos en los barrios de San Juan (Txoko Berri), Rochapea (Arga), Iturrama, Casco Antiguo y Milagrosa, con una capacidad total para 288 personas. La gestión de estos recursos se enmarca dentro de la red de servicios comunitarios de atención primaria del consistorio.