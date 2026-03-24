El origen de los apellidos navarros, al descubierto: dime dónde vives y te diré cómo te apellidas

Aunque García, Martínez y Jiménez son los apellidos más comunes en Navarra, la comunidad foral atesora una rica y particular historia en el origen de sus nombres de familia. El experto Eneko Bernaldo de Quiroz, creador de un proyecto de divulgación sobre apellidos vasco-navarros, ha explicado las diferentes tradiciones que han marcado la identidad de sus gentes.

Tres zonas, tres costumbres para apellidar

Navarra se puede dividir históricamente en tres grandes áreas con diferentes costumbres a la hora de establecer los apellidos. Esta división, según explica Bernaldo de Quiroz, dependía de la geografía y del modo de vida de cada zona, dando lugar a un mapa de apellidos muy variado.

En la zona norte o montañosa, el llamado "saltus vasconum", la tradición era adoptar el nombre de la casa natal como apellido. En la zona media, lo habitual era tomar el nombre del pueblo de origen de la persona. Finalmente, en la Ribera, al sur, predominaba la costumbre del patronímico, donde el apellido del hijo derivaba del nombre del padre, como Martínez de Martín.

Esta tradición del norte desapareció en el siglo XIX con la ley administrativa española, que dio preferencia al apellido del padre sobre el nombre de la casa. "Ya en ninguna zona de Navarra se pone como apellido el nombre de la casa", ha señalado el experto sobre la desaparición de esta costumbre.

Ya en ninguna zona de Navarra se pone como apellido el nombre de la casa" Eneko Bernaldo de Quiroz Experto

La huella bilingüe en los apellidos

Como "tierra bilingüe", Navarra presenta apellidos que son un reflejo de la convivencia del castellano y el euskera. Bernaldo de Quiroz pone como ejemplo el apellido Escudero, habitual en la zona de habla castellana, y su equivalente exacto en euskera, Escutari, que surgió en el área vascoparlante de Echarri-Aranaz.

Apellidos únicos que nacen de un apodo

Existen también apellidos que no responden a ninguna de las tradiciones anteriores, sino que nacen de apodos o motes. Un ejemplo es Lope Arotza, un apellido hoy desaparecido del valle de Roncal que significaba "Lope el herrero", y que los descendientes de esta persona heredaron.

Otro caso es Escuchuri, que significa "manos blancas" y que, debido a la trashumancia, viajó desde el valle de Salazar hasta Falces, donde todavía existe. Un último ejemplo llamativo es Galtzagorri, un apellido de Narvarte cuyo significado ha desvelado el experto: "significa pantalones rojos", en alusión también a un ser de la mitología vasca.

Galtzagorri significa pantalones rojos" Eneko Bernaldo de Quiroz Experto

El proyecto de divulgación de Bernaldo de Quiroz comenzó como un hobby mientras escribía un libro sobre los apellidos de su pueblo, Iturgoyen. El interés que generó fue tan grande que, como él mismo afirma, "se me fue un poco de las manos", convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales.

Actualmente, el experto gestiona una lista de espera con 3.400 apellidos por investigar, habiendo analizado ya más de 1.200. El proyecto se financia a través de la venta de láminas personalizadas y no descarta convertir esta pasión en su trabajo a tiempo completo.