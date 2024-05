El Gobierno foral más cerca de prescindir de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra

El Gobierno de Navarra no se plantea ningún convenio, como el que propone el Partido Popular, para que la gestión de la competencia de Tráfico se haga de manera conjunta con la Guardia Civil. Así lo ha expresado la portavoz del Ejecutivo foral, Amparo López, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno en la que se ha remitido la reforma de la LORAFNA al Parlamento para su debate en pleno. Lo puedes escuchar aquí.

El Ejecutivo ya ha remitido al Parlamento la reforma de la la ley del amejoramiento del fuero, la LORAFNA, para poder asumir en exclusiva la competencia de tráfico. Previsiblemente, el próximo 23 de mayo se lleve a pleno. Saldrá adelante la modificación y entonces se elevará a las cortes generales. Si se aprueba, Policía Foral asumirá en exclusiva la competencia de tráfico. La Guardia Civil, saldrá de las carreteras navarras.

El PP planteó el lunes un convenio para que la Guardia Civil gestionara junto con la Policía Foral la competencia para poder votar a favor de la reforma del Amejoramiento del Fuero.

El Gobierno ha respondido este miércoles que no se plantea tal convenio: "No se plantea un convenio en ámbitos en los que creemos que no es necesario porque el acuerdo entre gobiernos ya existe". Lo que sí está aprobado es la ley de pasarela que permitirá a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico puedan pasarse a la Policía Foral.

"La competencia de tráfico es un derecho histórico que hemos defendido todos los partidos. Se llegó un acuerdo entre Gobiernos que se ha empezado a desarrollar y la sentencia del Tribunal Supremo ha parado ese desarrollo. Con la reforma lo que queremos es blindar cualquier tipo de interpretación que se aleje de la voluntad de los navarros de recuperar los derechos históricos", ha añadido la portavoz.

El PP no aclaró si votaría en contra en caso de no aceptarse el convenio, pero el Gobierno confía en que todos los grupos "velen por los intereses de los navarros". "En una materia tan importante como la seguridad vial, donde hablamos de la seguridad de personas, creo que no hay que hacer ninguna broma", ha dicho López.