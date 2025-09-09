Un fallecido y dos heridos en un accidente de tráfico en Olite

Un hombre de 72 años ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la AP-15, a su paso por Olite.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 40,4 de la Autopista de Navarra, en sentido sur, cuando un turismo ha colisionado contra un camión que previamente se había salido de la vía por el margen izquierdo, invadiendo el carril contrario. Según informa Policía Foral, en el coche viajaban el fallecido y una mujer de 46 años, que ha sufrido contusiones leves.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido el aviso a las 01:10 horas de esta madrugada y se ha movilizado a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado, otra de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial y Seguridad Ciudadana de la comisaría de Estella de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del varón de 72 años, que ha fallecido en el lugar del accidente. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

El conductor del camión, un varón de 35 años con politraumatismos y pronóstico grave, ha sido evacuado al Hospital Universitario de Navarra en ambulancia medicalizada. La mujer herida a la Clínica Universidad de Navarra.

La Brigada de Atestados de la comisaría de la Policía Foral de Tudela se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y la dinámica del accidente.

Como consecuencia del siniestro, el sentido sur de la autopista permaneció cerrado al tráfico durante varias horas. Desde las 04:05, la Policía Foral ha habilitado un baipás entre el pk 39 y el 40+700, permitiendo que ambos sentidos de circulación usaran la calzada norte.

En lo que llevamos de año, 30 personas han perdido la vida en carreteras navarras, tres de ellas en la última semana.