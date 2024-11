Un experto en control emocional en el tenis explica una clave para Rafa Nadal ante su retirada: “Cerrar las persianas y las ventanas”

Rafael Nadal, leyenda del deporte español y del tenis mundial, afronta sus últimos días como tenista profesional. El de Manacor se despedirá en Málaga jugando la Copa Davis con España. Una despedida que podrás vivir en directo en COPE y en el Partidazo de COPE. La selección española debutará frente a Países Bajos.

El próximo día 19 de noviembre se disputan las finales de la Copa Davis 2024. La sede que alberga los enfrentamientos es Málaga, lugar en el que los ocho países clasificados buscarán alzar al trofeo del torneo de tenis por naciones masculino. Los enfrentamientos de cuartos de final son: Italia - Argentina, EE.UU. - Australia, Alemania - Canadá y Países Bajos - España.

El ganador de 22 Grand Slams, Rafa Nadal, centrará este lunes la información del Partidazo de COPE con Juanma Castaño, quien realizará el programa desde Málaga para poder estar cerca de los protagonistas de España en esta edición tan especial de la Copa Davis.

La importancia del control emocional

La Real Federación Española de Tenis ha organizado dos fines de semana un curso sobre "Las emociones en la competición". Para ello, desde el área de Docencia de la Real Federación Española de Tenis se ha contado con uno de los pioneros en el campo emocional y que ha trabajado muchos años con Novak Djokovic.

Pepe Imaz, que se presenta como "aprendiz de la vida" ha explicado a tenistas, familiares y quienes entrenan el "Triángulo emocional en la vida de un tenista". Durante el curso se ha podido aprender a tratar de empatizar con las otras partes del triángulo y poder aprender a afrontar las situaciones

El objetivo del curso es poder dotar de herramientas a quienes juegan, quienes entrenan y sus familias durante la competición. Sebastián Tobaruela, presidente del Área de Docencia de la RFET, y Pepe Imaz, uno de los pioneros en el campo emocional, explican en COPE Navarra la importancia del curso y su éxito.

CÓMO APUNTARSE O VOLVER A VER EL CURSO

El curso, realizado durante dos fines de semana en Madrid ha sido un éxito. Tanto es así que se van a realizar sesiones para trabajar las emociones en competición cada dos miércoles hasta junio de la mano de la RFET y Pepe Imaz. Para poder tener más información, apuntarse a las sesiones de los miércoles y para poder ver la grabación de las sesiones de Madrid se puede realizar a través de docencia@rfet.es y en info@pepeimaz.com.

ALGUNAS CLAVES DEL CURSO

Pepe Imaz, el protagonista del curso, ha dejado en COPE Navarra algunas de las claves sobre el control emocional en la competición:

Como yo me trate, así me sentiré

Las claves de lo que te falta para seguir creciendo

Cómo pueden actuar las familias y quienes les entrenan ante situaciones de portarse mal o no dar el máximo

El juicio que se hace de cada golpe puede ser diferente para que no te condicione

puede ser diferente para que no te condicione El entorno de quien juega a tenis tiene que estar para que sienta el calor , de que haga lo que haga van a estar a su lado

, de que haga lo que haga van a estar a su lado " Escúchale, dale su tiempo , pero antes el padre y la madre tienen ellos que conocerse"

, pero antes el padre y la madre tienen ellos que conocerse" Lo mejor que se puede hacer para ayudar a un hijo o una hija es conocerse , porque también son seres imperfectos, con carencias

, porque también son seres imperfectos, con carencias Hay que saber de qué nace esa rabia y esa frustración ante alguien que juega y se porta mal

SOBRE EL CONTROL EMOCIONAL DE LA DESPEDIDA DEL TENIS DE RAFA NADAL

Para Pepe Imaz, Nadal es una persona "mucho más equilibrada de lo normal" y, además, "de manera natural", algo que "ha demostrado durante sus veintipico años de carrera al más alto nivel". Entiende que para Rafa va a ser "complicado" gestionar sus últimos momentos como tenista, pero por la capacidad del de Manacor, lo será "menos" de lo que le costaría a la mayoría de la gente.

Analiza que Nadal estará "en su lugar y centrado en él, en algo que ha hecho durante tantos años, que es centrarse en él". Ante todo lo que se dice de su despedida, explica que ante esa tormenta de información y de análisis externo, el jugador tiene que "cerrar las persianas y las ventanas" para que la tormenta no le moleste.

Para Imaz, el "secreto es centrarte en ti". Y lo explica con un ejemplo muy claro: "Cuando hay borrasca y hay tormentas grandes, con truenos, con viento, ¿Qué hacemos? Cerramos las ventanas, cerramos las persianas. O sea, nos vamos adentro hasta que pase la tempestad. Bueno, pues el jugador, a nivel emocional, hay momentos de mucha tempestad. Este podría ser uno muy claro. ¿Qué es lo más idóneo? Cerrar las persianas, cerrar las puertas y ponerte una chimenea y estar caliente es decir, estar muy contigo mismo, centrarte en lo que tienes que hacer, que es eso que te gusta hacer y que has hecho durante toda tu vida, que es jugar al tenis y hacerlo una vez más, pero no abras las ventanas, porque ahí hay de todo, que hace, que no hace, lo hace bien, lo hace mal su último partido, a ver si gana, a ver si es el colofón perfecto, que gana que, gane España".

"Todo eso a él lógicamente no le aporta. Lo que le aporta es estar con él mismo. Pero como te digo, él es un virtuoso de eso de manera natural. O sea que hemos hablado de un nombre que justamente él necesita menos que cualquier otro de nosotros" explica Pepe sobre Rafa Nadal y su despedida.