David Yárnoz y Maskarada se unen por la calidad y la tradición en la gastronomía navarra

El chef David Yárnoz, del restaurante El Molino de Urdániz, y José Ignacio Jáuregui, de Maskarada, han explicado en COPE Navarra la estrecha relación profesional y de amistad que les une. Yárnoz, a quien Jáuregui considera 'una institución a nivel mundial', ha recordado los orígenes de su proyecto. 'Nuestra historia nace en un bar de carretera que ha ido evolucionando', ha señalado el cocinero, cuyo negocio familiar se ha convertido en dos restaurantes, Origen y El Molino de Urdániz, con dos estrellas Michelin y una estrella verde, además de una réplica con otras dos estrellas en Taipei.

Calidad, tradición, innovación y sostenibilidad

Según ha detallado Yárnoz, su colaboración con proveedores como Maskarada se fundamenta en cuatro pilares clave: calidad, tradición, innovación y sostenibilidad. Para el chef, la calidad 'genera una confianza en el cliente', mientras que la tradición permite 'generar un vínculo emocional a través de los sabores'. Además, considera que 'la tradición también es ese puente a la innovación', un aspecto fundamental para poner el foco en sus proyectos.

El cuarto pilar es la sostenibilidad, que une a ambas empresas. 'Al final es un compromiso que tenemos las empresas con las personas, con el entorno y sobre todo con el futuro', ha afirmado Yárnoz. Esta filosofía compartida es la base de una relación de admiración mutua.

Un referente en su propio territorio

Jáuregui, por su parte, ha confesado ser cliente de El Molino de Urdániz desde hace 17 años, definiéndolo como 'un templo'. Para él, es un 'orgullo y una satisfacción muy grande' que un restaurante de ese nivel utilice sus productos. Jáuregui ha destacado especialmente el valor de que Yárnoz haya desarrollado su exitoso proyecto en su propia casa familiar.

Le doy muchísimo valor a eso. 'En tu propia casa, en tu propio territorio, el hacer un restaurante de esas dimensiones', ha subrayado Jáuregui, poniendo en valor cómo el chef ha conseguido poner a Urdániz 'en el mapa'.

El gorrín: un 'regalo' para Navidad

Uno de los productos destacados de Maskarada es el gorrín asado, una solución que Yárnoz ha calificado como un 'regalo' para las celebraciones navideñas. El chef ha recordado con cariño que el gorrín siempre ha estado presente en su familia. '¿Y sabes que en 25 minutos puedes tener un producto increíble? Ostras, es que es un lujo', ha comentado sobre la comodidad de tener un plato de alta calidad listo en poco tiempo.

José Ignacio Jáuregui ha añadido que estos gorrines son 100 % naturales, criados en su propia granja, cocinados en Lecumberri y disponibles para todo el mundo a través de su tienda física y su página web.