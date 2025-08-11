Agricultores navarros denuncian la prohibición de realizar su trabajo durante la ola de calor: "Combinar trabajos más peligrosos con lo que sería la necesidad"

El sector agrario defiende su labor como parte de la solución para combatir los incendios que azotan estos días a Navarra. Esto trabajan mano a mano con los equipos de emergencia con el fin de sofocar las llamas en muchos incendios, y para hacerlo necesitan su maquinaria, es por eso que desde UAGN han solicitado permiso para poder empacar y cosechar durante las mañanas para extraer toda la masa vegetal que está funcionando como combustible para el fuego.

David Navarro, miembro de la ejecutiva de UAGN, ha traslado su sentir en los micrófonos de Cope Navarra: “Va en la línea realmente de las órdenes del fuego que teníamos, es intentar combinar los trabajos que pueden ser más peligrosos con lo que sería la necesidad, no sólo del agricultor, sino además la necesidad de impedir que se quede cada vez más, más en el campo que toda esa masa, que es propicio a arder y es un problema en caso de incendios con esas temperaturas”.

En la mayoría de incendios el fuego se descontrola en zonas abandonadas y lugares con vegetal seco. Lamenta que no puedan llevar las labores agrícolas por decisión del Ejecutivo Foral.

El fuego se descontrola en zonas abandonadas y con vegetal seco"

“Lo de que el campo puede ser peligroso cuando es justo al revés, lo que supone el abandono, lo que supone cada vez haya menos ganadería, supone que haya menos agricultores, más terreno abandonado, todo eso es combustible para los incendios y cada vez sean más difíciles de parar. Entonces claro, yo creo que suena muy tremendo, suena muy cómodo, se para la agricultura y con eso si no hay nadie en el campo no habrá conatos de incendios. Bueno, eso es bastante relativo”, explica Navarro.