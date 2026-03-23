Tudela rinde homenaje a Sara, víctima de bullying, con una obra sobre mujeres científicas

Tudela acogerá el próximo 12 de febrero un emotivo homenaje a Sara, la joven fallecida tras sufrir bullying. Se trata de la obra de teatro “Quiero ser científica”, que se representará gratuitamente en el Teatro Gaztambide para el alumnado de Educación Primaria de los colegios de la ciudad.

La iniciativa, organizada por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Tudela, está protagonizada por un grupo de profesoras de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), quienes han creado e interpretan esta obra en recuerdo de la joven.

Cartel de la Obra

Un viaje para descubrir a las científicas

“Quiero ser científica” propone un viaje en el tiempo para presentar a algunas de las mujeres más destacadas de la ciencia. La obra parte de una reflexión: si se pregunta por una científica importante, casi todo el mundo menciona a Marie Curie, pero muy pocas más.

Queremos conocerlas y queremos que las conozcáis, y por eso les daremos vida en esta obra de teatro"

Las profesoras de la UPNA buscan cambiar esta situación. "Queremos conocerlas y queremos que las conozcáis, y por eso les daremos vida en esta obra de teatro", señalan. Su objetivo es visibilizar las aportaciones fundamentales que han hecho las mujeres en la ciencia y la tecnología.

Además de recordar a figuras históricas, la representación también presentará a mujeres que actualmente trabajan en el ámbito científico, con la intención de encontrar y motivar a "las científicas del futuro".

Impulso desde el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Tudela ha impulsado esta jornada teatral como una herramienta educativa y de concienciación. El coste total de la representación, que asciende a 4.040 euros, será asumido por el consistorio para garantizar el acceso gratuito de todos los colegios de la ciudad.