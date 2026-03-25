Tudela apaga sus edificios y monumentos emblemáticos por la Hora del Planeta 2026

El Ayuntamiento de Tudela ha confirmado su adhesión, un año más, a la iniciativa internacional “Hora del Planeta 2026”, que se celebrará el próximo [sábado 28 de marzo]. Esta acción simbólica tiene como objetivo concienciar sobre el cambio climático y mostrar el compromiso de la ciudad con la [sostenibilidad] y el ahorro energético.

Los lugares que quedarán a oscuras

Para materializar este gesto, se llevará a cabo el apagado de la iluminación de varios [edificios y monumentos emblemáticos] de la ciudad. La medida se aplicará durante [toda la noche] en la [Casa del Reloj], la [Casa del Almirante] y el [Monumento al Corazón de Jesús].

Asimismo, se desconectarán las luces de las fachadas del [Ayuntamiento de Tudela], el [quiosco de la plaza de los Fueros] y la [Catedral]. De este modo, los principales símbolos arquitectónicos y patrimoniales de la capital ribera permanecerán sin iluminación durante la noche del sábado.

Un compromiso con el planeta

Con esta acción, [Tudela] no solo se suma a un movimiento global seguido por miles de ciudades en todo el mundo, sino que también [reafirma su compromiso] con la [protección del planeta] y la necesidad de adoptar medidas sostenibles para el futuro.