Robos, pintadas o violencia de género en una nueva jornada de Policía Municipal : "Trabajan hasta fuera de Servicio"

Entre las actuaciones realizadas por esta Policía en el día de ayer, 8 de septiembre de 2025, cabe destacar las siguientes:

Sobre las 13,00 horas y alertados por un vecino, se localizó a un varón de 45 años realizando un grafiti en la pared de una calle próxima al Paseo invierno. El identificado portaba el spray del mismo color y también había pintado una puerta de una bajera. Fue denunciado por tal motivo.

Sobre las 16,00 horas los agentes presenciaron un accidente de circulación de la conductora de un vehículo sobre otro estacionado en el barrio de Lourdes, localizando a la parte perjudicada y realizando un parte amistoso para la reclamación de daños a través de los seguros.

A las 17,30 horas se tuvo conocimiento del robo en el interior de una vivienda en el barrio de Lourdes, donde al parecer habían sustraído varios collares y otras joyas y alrededor de 2000 euros en efectivo. La alertante indicó que presentaría denuncia por los hechos en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Sobre las 20,00 horas, un subinspector fuera de servicio comunicaba había localizado a cuatro personas intentando abrir las puertas de un bloque de pisos de Avenida Santa Ana. El agente los siguió a distancia hasta la llegada de los uniformados, dividiéndose el grupo y marchándose otro a la carrera, pudiendo dar el alto a dos de ellos, de 56 y 60 años de edad, en Avenida del Barrio. El policía fuera de servicio se identificó como agente de la autoridad verbalmente y mediante la placa profesional; sin embargo, uno de los sospechosos se negó reiteradamente a identificarse, además de proferir continuos insultos y amenazas graves de lesionar a dicho agente. Por tal motivo, fue detenido y trasladado a dependencias de Policía Foral, quedando bajo su custodia en calabozos. Entre las pertenencias del identificado y detenido, se encontraba un monedero con varias llaves maestras, ganzúas y utensilios para la apertura de puertas, de la cuales se habían querido deshacer antes de su identificación. Las mismas se entregaron a Policía Judicial de Policía Foral, que queda al cargo de la investigación.

Por último y durante el inicio del turno de noche, se acudió a un domicilio de Avenida Zaragoza, donde un vecino alertaba de una fuerte disputa de sus vecinos. Las patrullas acudieron al lugar, donde al parecer un varón de 33 años había agredido a su mujer, de 25 años de edad, en presencia de sus tres hijos menores, abandonando el lugar de los hechos posteriormente. Los agentes localizaron al varón, procediendo a su detención por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, siendo trasladado a dependencias de Policía Foral donde quedó detenido y bajo su custodia en calabozos hasta su puesta a disposición judicial.