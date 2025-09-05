Policía Municipal de Tudela evita un suicidio en el Puente del Ebro: "En un descuido"

Sobre las 10,00 horas los agentes acudieron al puente del río Ebro, dado que una persona se encontraba sentada en el murete del puente con las piernas orientadas hacia el río. Se acudió de urgencia, localizando a tres testigos, entre los que se encontraba una médico fuera de servicio, intentando los agentes convencer al chico para que entrara a la vía. El varón de 28 años, con trastornos del neurodesarrollo, se encontraba fuertemente afectado por una discusión particular previa, por lo que los agentes tuvieron que actuar de inmediato en un descuido de este, tirándolo hacia el interior de la barandilla, quedando el joven a salvo. Desde SOS Navarra se derivó una ambulancia medicalizada, que trasladaron al joven al hospital Reina Sofía para su valoración.

Sobre las 13,00 horas se atendió un accidente de circulación sin heridos en el polígono Las Labradas, que finalizó en un intercambio de datos entre las partes para la reclamación de daños.

A las 15,30 horas, se acudió a un piso funcional, donde al parecer un interno con discapacidad había producido daños en la luna de la puerta de entrada, resultando lesionado leve. No se pudo localizar dado que el interno ya se había marchado.

Durante la noche se atendieron quejas por ruidos entre vecinos en las proximidades de plaza de los Fueros y un conflicto con clientes en una discoteca del centro de la ciudad.

Además, sobre las 4,30 horas se auxilió y gestionó una ambulancia en la estación de autobuses, dado que un joven de 44 años, el cual se encontraba acompañado de otros familiares, estaba sufriendo un ataque epiléptico. Fue traslado al hospital Reina Sofía para su valoración.