Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 4 al 11 de septiembre)

Los árbitros admiten sus errores.

Ahora, solo falta saber por qué los entrenadores no explican sus errores en los planteamientos, los jugadores por qué fallan en sus jugadas y los periodistas las diferencias de criterio al juzgar una actuación de algún actor del partido. Ah y por qué los jueces ven como sus sentencias son revisadas por otros tribunales, aunque puedan estar meses pensando una decisión. Y, por último, por qué los políticos cambian de criterio y no dimiten. No van a ser solo los árbitros los que se expliquen y reconozcan sus posibles errores. ¿O es que somos de otra galaxia?

------------------------------------------------------------------

Buenas noches.

Llamadlo casualidad. Llamadlo destino, pero me han llamado del EGM. Me encantaría compartir varias reflexiones con vosotros porque me ha parecido bastante retorcido la manera en la que entrevistan. Me Explico.

De primeras se identifican como una encuesta de tendencias de escuchas. Hasta el último momento (puedo adjuntar el pantallazo de la llamada de 22 minutos) no dicen que es el EGM.

Lo que más me ha llamado la atención es que después de detallar mis escuchas de fin de semana que son sábados y domingos desde las 15:00 aproximadamente hasta que se termina Tiempo de Juego a la 01:00, me preguntan qué programas van anteriores a vosotros, contesto que Cristina, Agropopular, las noticias… Me contesta la entrevistadora que si recuerdo nombres de los tertulianos de esos programas, que si recuerdo publicidades y una serie de preguntas que, sinceramente, porque he olido por donde iba el tema no hubiera contestado en otro entorno.

Es un poco más largo de contar, cosa que me encantaría compartir con vosotros, porque no sé hasta punto sabéis cómo funciona, pero me ha parecido un interrogatorio probatorio de que decía la verdad. Me han preguntado por secciones, colaboradores, a que horas más o menos iban esas secciones, si siempre eran los mismo…

Pero lo mejor de todo es cuando me han dicho que si, que se notaba que escuchaba la COPE porque parecía que seguía un guion, cosa que es bastante común en oyentes de COPE

Un saludo y jamás podrán con nosotros.