El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 4 al 11 de septiembre)

Creo que es una pregunta absurda, pero, en fin, por si no tuvieras nada mejor.

¿El Comité de Competición ha ordenado en alguna ocasión la repetición de un partido de fútbol, ya concluido, por algún tipo de circunstancia? Muchas gracias.

Una breve pregunta.

El equipo que ha jugado en más campos diferentes en la historia de Primera División hasta hoy ¿es el Athletic de Bilbao o el Espanyol?

Gracias.

Supuesto practico:

-Nº 9 local ingresa con balón controlado en área visitante.

-Portero visitante derriba a nº 9 local

-Nº 9 local responde a portero visitante con puñetazo en omóplato

-Nº 5 visitante propina codazo en axilas a nº 9 local

-Nº 23 local incrusta bota en atributos nº 5 visitante

-Nº 11 visitante muerde oreja a nº 23 local

-Nº 19 local revienta nariz nº 11 visitante

-Entrenador visitante baja pantalones y enseña pompis al respetable

-Mascota local propina puntapié a pompis entrenador visitante

-Preparador físico visitante arranca cabeza y brazos a mascota local

-Árbitro muestra tarjeta roja a todos los anteriores excepto a mascota, a la que amonesta verbalmente

-VAR interviene por posible fuera de juego en jugada anterior

-Árbitro revisa video y da razón al VAR

Pregunta: ¿Quedarían exonerados de sanción o con derecho a reducción de condena todos los implicados en el incidente?

Pregunta, para Pedrito Martín.

En el hipotético caso de que en toda la temporada de Segunda División, todos los partidos acabasen con resultado de 0-0, qué equipos ascenderían y qué equipos descenderían.

Una duda que tengo con el VAR... Si en una jugada el árbitro pita córner, que no es, pero como no se revisa se tira y de ese córner meten gol… ¿Revisan en el VAR la jugada y la anulan?

Gracias Pedrito, eres un crack!!!!