Merce se consolida con 'Te perdí' en su mejor momento profesional y personal

La música de Merce se ha convertido en una seña de identidad y su nueva canción, “Te perdí”, va camino de ser un himno. La propia artista navarra confiesa sentir “bastante satisfacción” al escuchar el resultado de un tema que destaca por su contundente sonido y una letra pegadiza. “Me encanta que se te pegue. Así te hago compañía”, ha comentado sobre la acogida de la canción.

Un videoclip con un profundo significado

La canción viene acompañada de un videoclip especial, grabado en La Guarrida, un bar emblemático de la zona del Tubo. La elección del lugar no fue casual, ya que el rodaje se convirtió en un emotivo homenaje. “Justo el día que íbamos a grabar el vídeo falleció Jao”, ha explicado Merce. Aquella jornada sirvió para “recordar aquellos tiempos del Tubo maravillosos”.

El trasfondo de “Te perdí” es profundamente personal, como todas las composiciones de la artista. La letra reflexiona sobre cómo el esfuerzo por agradar a otra persona puede llevar a la pérdida de la propia identidad. “Hay una parte en la que cuando tú intentas agradar a alguien o estar por alguien, pierdes un poco de ti. Y cuando lo consigues, te pierdes tú”, ha detallado Merce sobre el mensaje de la canción.

Madurez y energía sobre el escenario

A sus 47 años, que cumplirá en breve, Merce asegura sin dudar que se encuentra en su mejor momento. La cantante se está poniendo en forma para afrontar sus directos con una actitud “muy positiva y con mucha energía”. Atribuye esta plenitud a una mezcla de factores: “Me siento que estoy haciendo lo que quiero, como quiero, rodeada de gente que quiero tener al lado, y porque ahora tengo los medios y, sobre todo, la madurez para hacerlo”.

La calidad y la rotundidad del sonido de este último trabajo es el resultado de un equipo de confianza. El disco cuenta con la producción de Alejo y ha sido grabado en los estudios de Josu Erviti, una apuesta que la propia artista califica como “maravillosa” y muy segura.

Nuevos proyectos y próximas fechas

El proceso creativo de Merce es metódico y, a la vez, visceral. No espera a que llegue la inspiración, sino que se sienta a componer. “Intento buscar unos acordes que me evoquen una melodía, y sobre esa melodía encajó una letra que suele ser lo que me corroe, lo suele vomitar el lapicero”. Un ejercicio que, como ella misma reconoce, tiene un componente “terapéutico”.

La creatividad de Merce no se detiene y ya tiene nuevos proyectos en marcha. Este mismo domingo entrará a grabar dos temas nuevos que se titularán “Nubes de Madre Perla” y “¿Hasta cuándo?”. El primero de ellos tiene una historia curiosa, ya que el título surgió de una búsqueda por internet sobre fenómenos meteorológicos que la dejó fascinada.

La artista también ha confirmado varias fechas de conciertos. La más inmediata será el 18 de abril en Ablitas, en una sala de cultura que califica de “maravillosa”. Después, el 8 de mayo, actuará en el festival Estaciones Sonoras, una cita que afronta con especial ilusión por la oportunidad de conocer a artistas que admira como Luz Casal y Carlos Ares.