Halloween se apoderará de Sendaviva con 11 espacios tematizados y 3 shows renovados: "Hasta el 9 de Noviembre"

Hasta el domingo 9 de noviembre, Halloween regresa a Sendaviva transformando el parque con 11 espacios terroríficos y 3 shows renovados pensados para toda la familia y también con guiños para los visitantes más atrevidos. El parque abrirá los sábados y domingos, en horario de 11:00 a 20:00 horas.

Con el personaje de Bitelchús como una de las novedades de este año, Sendaviva ha actualizado tres de sus principales shows vinculados a la época ‘más miedosa’ del año, volviendo también a celebrar el concurso para buscar a la familia más terrorífica, que tendrá como premio un bono familiar para la próxima temporada 2026.

Además, este otoño las personas que ya hayan visitado el parque de la naturaleza podrán realizar una segunda visita en Halloween con la promoción especial del 50% de descuento en el coste de su entrada.

Atracciones para todos los públicos

Sendaviva ha diseñado propuestas adaptadas a distintos niveles de emoción. Para el público familiar uno de los grandes reclamos de este Halloween es ‘La casa de Bitelchús’: un espacio tan divertido como espeluznante alrededor de uno de los personajes más simbólicos de esta época del año. Por otro lado, la entrañable ´Vía Verde´ se convertirá en el ‘Tren de la Bruja’ inspirado en el cuento de Hansel y Gretel y ´el Bosquecillo´ albergará a unos intrépidos vampiros guardianes de animales.

Para los más atrevidos el parque ofrece diferentes experiencias recomendadas para niños mayores de 8 años como ´La isla del Doctor Moreau´ poblada de criaturas híbridas fruto de extraños experimentos o ´Los niños del maíz´, un laberinto donde misteriosas voces guían a quienes intentan escapar.

El parque contará también con varias scare zones al aire libre. ´La Niña del Exorcista´ sorprenderá con su humor sobrenatural; ´el Guardián de las Calabazas Encantadas´ animará a los más

pequeños a participar en un hechizo colectivo; y la pareja de payasos ´Los Despatinados´ recorrerán el parque con su particular mezcla de risas y sustos.

Circo y espectáculos

Circo

El Circo presentará una función de acrobacias en la que Blinko y Bobo deberán afrontar la presencia de fantasmas circenses, combinando momentos de tensión con toques de humor. La programación se completa con tres shows principales en los que las mascotas Palmivampira y VampiPiko protagonizarán varios espectáculos llenos de humor y baile que culminan con un espectáculo final en el Pueblo Medieval donde brujos, esqueletos y fantasmas despedirán la jornada.

Además, este año se estrena el espectáculo de marionetas ´Anxo y la Calabaza´, un relato fantástico con un mensaje positivo sobre la importancia de compartir.

Durante los seis fines de semana, la restauración del parque también se suma a la temática con menús inspirados en Halloween. El ‘Restaurante de las Aves’ transforma toda su oferta en menús de inspiración mexicana, mientras que en el ‘Restaurante del Lago’ se añadirá a su oferta habitual el menú infantil ´Salchimomias´.

Concurso de ‘La familia más terrorífica’

Un año más, Sendaviva organiza el concurso ´La familia más terrorífica´, en el que podrán participar todas las familias que visiten el parque disfrazadas. Para concursar será necesario fotografiarse en uno de los tres photocalls habilitados y enviar la imagen al correo concurso@sendaviva.com antes del 11 de noviembre. Un jurado seleccionará las finalistas, que se publicarán el 14 de noviembre en Instagram, y la imagen más votada se anunciará públicamente el 17 de noviembre en las redes sociales oficiales de Sendaviva. ‘La familia más terrorífica’ recibirá como premio un bono familiar para la temporada 2026.

Promoción especial

Quienes hayan visitado Sendaviva durante la temporada 2025 podrán volver a hacerlo en Halloween con un 50% de descuento en la segunda entrada. Para ello, basta con enviar el ticket de la primera visita a info@sendaviva.com para recibir un código de descuento. También es posible reservar dos visitas a la vez en la web oficial www.sendaviva.com, aplicándose automáticamente la rebaja en la segunda entrada.

Adicionalmente, las entradas pueden adquirirse con un descuento de 3 euros en la taquilla de la sociedad pública NICDO en el centro comercial La Morea (Pamplona), abierta de lunes a sábado en horario continuado de 9:30 a 21:30 horas.