Se muda de Reino Unido a Madrid y lo que le llama la atención dando un paseo acaba en crítica feroz a los españoles: “En Inglaterra no pasa”

Si alguna vez te has embarcado en la apasionante aventura de buscar empleo, sabrás que puede parecerse a tener otro trabajo a jornada completa. Es un proceso extenso, demandante y, en muchas ocasiones, bastante frustrante. Esto ocurre, entre otras razones, porque puede pasar un buen tiempo antes de que aparezca una oferta que realmente se ajuste a lo que necesitas y cumpla con tus expectativas.

Por eso, incluso si tienes empleo, pero no te sientes satisfecho y deseas aspirar a algo más, no hay nada de malo en comenzar a explorar nuevas alternativas. Eso sí, puedes tomártelo con algo más de calma. Aun así, dar con una oportunidad que valga realmente la pena no siempre es tarea sencilla, así que conviene armarse de paciencia y esperar a que llegue. Eso sí, tomando parte en el asunto.

Europa Press Varias personas entran a una oficina del SEPE

Cuando finalmente recibas una llamada para una entrevista, será clave estar bien preparado para las distintas etapas del proceso de selección, que a menudo son numerosas y exigentes. No es un recorrido sencillo, pero con perseverancia, dedicación y tiempo, los frutos acaban llegando, aunque no siempre cuando uno lo espera. Como decimos, ármate de paciencia.

Y si no encuentras lo que buscas en tu ciudad, siempre queda la opción de intentar suerte en otro lugar. Claro que eso implica estar listo para empaquetar todas tus cosas y empezar desde cero. No serías la primera persona en hacerlo, ni tampoco la última.

Muchas personas han dejado atrás su hogar y su entorno en busca de nuevas oportunidades. Eso sí, si decides mudarte, es importante tener presente que deberás respetar las costumbres y formas de vida del sitio al que llegues.

La crítica feroz a los españoles

Irte de tu casa para buscar una nueva vida en otro lugar no es nada fácil, aunque los resultados suelan ser positivos. No es sencillo dejarlo todo atrás para dar paso a nuevas vivencias en las que, sobre todo al principio, te sentirás solo.

Cuando llegas a un nuevo sitio, te das cuenta de que no conoces nada del mismo, que todo tienes que empezarlo de nuevo, adaptándote a las costumbres y al modo de vivir de los que allí habitan.

Sin embargo, esto no es pan comido cuando se trata de un país muy diferente al tuyo, donde las costumbres, el clima, y el idioma no son el mismo. Y aquí es donde suele surgir el conflicto.

Esto es lo que le ha pasado a Tom, un británico que desde hace un tiempo vive en España. No hay que ser un hacha para saber que Reino Unido y España, aunque no distan tantísimo en distancia, son muy diferentes.

Aunque él, a través de sus redes sociales, deja claro que España es un país que le gusta y mucho, pero, sin embargo, hay ciertas cosas que hacen los españoles que no terminan de encajarle.

Cuando dio un paseo por Madrid, se dio cuenta de un detalle que acabó en crítica feroz. “En este punto, todos saben que España tiene un enorme y masivo problema. No sé si es algo generacional o no, pero en Reino Unido no ves tanta caca de perro en la calle” comenzaba diciendo.

“En España, ponen la papelera para las cacas en la papelera normal, en Reino Unido tenemos papeleras específicas para esto. En Reino Unido esto no pasa” decía.

Al final, explicaba que, si todo se tira al mismo cubo de basura, cualquier persona puede salir escaldada y también manchada.

OTRA crítica que hace de los españoles

Esto le pasó a Nick, un joven estadounidense que hace dos años decidió dejarlo todo para mudarse a España. Aquí es donde ha pasado unos años maravillosos, como él mismo anuncia a través de sus redes sociales.

De hecho, se creó un perfil propio para narrar sus aventuras por España. Ha vivido en diferentes lugares de nuestro país y se ha adaptado a la perfección a nuestro modo de vida y costumbres.

Sin embargo, no todo le convence, y hay alguna cosa de los españoles que no le termina de cuadrar. Así es como hacía un vídeo de TikTok contando que hay una cosa que no soporta de los españoles, pese a que casi todo le gusta.

Alamy Stock Photo Personas toman una cerveza en una terraza de un bar de Barcelona

“No me gusta nada cuando os peleáis tanto entre vosotros. Y siempre por chorradas. En mis comentarios, en mensajes, parad ya, tenéis un país increíble, con tantas culturas y lenguas que lo enriquecen, ¿por qué cuesta tanto verlo?” expresaba.

Porque sí, para él, como muestra en otros vídeos de TikTok, España es el país perfecto. Le encanta vivir en Barcelona, como hace actualmente, y le encanta viajar cada fin de semana por lugares como La Rioja o San Sebastián.