El Gobierno da luz verde a la nueva estación del TAV en el corazón de Tudela

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, participa en la jornada de presentación del estudio informativo complementario del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad, a su paso por la Ribera. IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha puesto en valor la nueva propuesta del Ministerio de Transportes para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad a su paso por la Ribera, que se someterá próximamente a información pública. Durante una jornada celebrada en Tudela, Chivite ha afirmado que con este paso "el Gobierno de Navarra y el de España cumplen su compromiso de contar públicamente y de manera participada los avances en el TAV que incumben no sólo a la Ribera, también mejoran la conectividad de nuestra Comunidad y propicia más desarrollo económico para Navarra".

Una estación céntrica para impulsar la demanda

Estación Tudela

Las líneas maestras del estudio informativo complementario contemplan la implantación de la estación intermodal del TAV en el centro de Tudela. Esta decisión se basa en estudios que revelan que las estaciones urbanas generan significativamente más viajeros, con una previsión de aumento de la demanda diaria de aproximadamente un 38%. La propuesta incluye, además, la construcción de un aparcamiento subterráneo y el mantenimiento de la variante actual para los trenes sin parada.

La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Baguena, ha incidido en que el proyecto supone una "mejora" no solo en el servicio ferroviario, sino "también en integración urbana y paisajística, en accesibilidad y permeabilidad a ambos lados de las vías y en reducción del ruido".

Apostamos por una opción que será más valiosa para la ciudad y para la operativa ferroviaria en Tudela"

Colaboración institucional y avance estratégico

Chivite ha destacado la "constante" colaboración institucional entre ambos gobiernos, valorando que "se han atendido las peticiones que se trasladaron desde Navarra, con especial sensibilidad en relación a la movilidad y la mejora del urbanismo de la ciudad". Asimismo, ha recordado que el transporte por carretera es responsable del 30% de las emisiones de CO2, por lo que "es necesario plantear alternativas complementarias como esta".

Es necesario plantear alternativas complementarias como esta"

Desde el Ministerio de Transportes han añadido que la infraestructura se concibe como una actuación estratégica para la competitividad e interoperabilidad del transporte en el eje noreste del país, permitiendo avanzar en la conexión de Alta Velocidad con Francia y promoviendo el desarrollo de zonas industriales.

Más de 50 km de TAV ya en marcha en Navarra

Actualmente, Navarra cuenta con más de 50 kilómetros de plataforma construida o en ejecución. Durante 2025 se han ejecutado más de 157 millones de euros en el corredor navarro y, solo en el primer mes de este año, los trabajos realizados se aproximan a los 10 millones. Las obras tienen continuidad con la licitación de la redacción de los proyectos para el tramo entre Campanas y la nueva estación de Pamplona, mientras avanzan en el viaducto sobre el río Ebro en Castejón.

Paralelamente, el estudio informativo del tramo entre Pamplona y Alsasua se encuentra en información pública para su participación. También sigue adelante el proyecto del enlace corto de Castejón, que conectará la nueva línea de alta velocidad con la línea convencional Zaragoza-Logroño, y se redacta el proyecto de superestructura con todos los elementos de la vía.